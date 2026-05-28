توقیف محموله سیگار و عینک قاچاق در مرز

قاچاقچيان از هر فرصت و مسیری برای قاچاق کالا استفاده می‌کنند پلیس با اعلام خبر درگیری مسلحانه در مرز آبی از رصد شبانه‌روزی مرزها و برخورد با سوداگران و اشرار و گروهک‌های تروریستی خبر می‌دهد.

مرزبانان پایگاه دریابانی بندر لنگه پس از اطلاع قاچاق گسترده سیگار از طریق مرزهای آبی با قاچاقچیان روبه رو شده و در عمليات منسجم و دقيق توانستند محموله ۹۸ میلیارد ریالی قاچاق را کشف کنند؛ این خبر را فرمانده مرزبانی فراجا سردار علی‌اکبر جاویدان می‌گوید.

چندی پیش ۳ بمب انفجاری قبل از ورود به کشور در مرز میرجاوه کشف و ضبط شد؛ اعضای تیم تروریستی قصد داشتند از بمب‌ها برای اقدامات خرابکارانه استفاده کنند که شناسایی و هر سه نفر دستگیر شدند؛ همچنین محموله ۲۸ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت نیز در مرز شرقی کشف و ضبط شد.

در این عملیات ۳ ميليون و ۸۱۷ هزار نخ سيگار خارجي، ۴هزار و ۳۴۶ عدد فریم عینک، ۳۲ دستگاه فن کویل و ۱۳۴ دستگاه لوازم برقی آشپزخانه قاچاق کشف شد؛ سردار جاویدان با بيان اينکه مرزبانان با رصد کامل نواری مرزی با هر گونه تردد غير مجاز و ورود و خروج کالاي ممنوعه مقابله می کنند، می‌گوید که کارشناسان محموله قاچاق کشف شده را ۹۸ ميليارد و ۷۹۰ ميليون ريال، ارزش گذاری کردند.