قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا برگزار شد و تیم ملی جوانان کشورمان به‌عنوان یکی از تیم‌های حاضر در سید یک، در گروه C به مصاف ویتنام، کره شمالی و فلسطین می‌رود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مسابقات مقدماتی از ۳ تا ۱۵ شهریور انجام می‌شود و در پایان تیم‌های صدرنشین همراه با هفت گروه برتر جواز حضور در مرحله نهایی جام ملت‌ها را کسب خواهند کرد.

گروه A: کره جنوبی، قرقیزستان(میزبان) فیلیپین و لبنان

گروه B: ازبکستان(میزبان)، سوریه، هند و بنگلادش

گروه C: ایران، ویتنام(میزبان)، کره شمالی و فلسطین

گروه D: اردن، تاجیکستان، بحرین(میزبان) و افغانستان

گروه E: عربستان، قطر(میزبان)، عمان و هنگ‌کنگ

گروه F: عراق، تایلند(میزبان)، امارات و ترکمنستانگروه G: ژاپن، یمن، کامبوج(میزبان) و کویت

گروه H: استرالیا، اندونزی، مالزی و لائوس(میزبان)

تیم قعرنشین هر گروه نیز به مسابقاتی که بین کشورهای درحال‌توسعه فوتبال آسیا برگزار می‌شود سقوط خواهد کرد‌.

در این دور کشورهای درحال‌توسعه به شکل زیر گروه‌بندی شده‌اند:

گروه I: مغولستان(میزبان) جزایر ماریانا، نپال و گوام

گروه J: چین‌تایپه، سنگاپور، بوتان(میزبان) و ماکائو

گروه K: میانمار(میزبان) سریلانکا، برونئی و مالدیوچین میزبان چهل و سومین دوره جام ملت‌های آسیا است.

نکته قابل‌توجه این است پس از استعفای حسین عبدی از تیم ملی جوانان و انتخاب او به‌عنوان سرمربی تیم ملی امید، هنوز جانشینی برای این مربی در تیم زیر ۲۰ سال کشورمان معرفی نشده است.