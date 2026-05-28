صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حریفان ایران در مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال

حریفان تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا معرفی شدند.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۹۸
| |
845 بازدید

حریفان ایران در مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال

قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا برگزار شد و تیم ملی جوانان کشورمان به‌عنوان یکی از تیم‌های حاضر در سید یک، در گروه C به مصاف ویتنام، کره شمالی و فلسطین می‌رود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مسابقات مقدماتی از ۳ تا ۱۵ شهریور انجام می‌شود و در پایان تیم‌های صدرنشین همراه با هفت گروه برتر جواز حضور در مرحله نهایی جام ملت‌ها را کسب خواهند کرد.

گروه A: کره جنوبی، قرقیزستان(میزبان) فیلیپین و  لبنان
 گروه B: ازبکستان(میزبان)، سوریه، هند و بنگلادش
گروه C: ایران، ویتنام(میزبان)، کره شمالی و فلسطین
گروه D: اردن، تاجیکستان، بحرین(میزبان) و افغانستان
گروه E: عربستان، قطر(میزبان)، عمان و هنگ‌کنگ
گروه F: عراق، تایلند(میزبان)، امارات و ترکمنستانگروه G: ژاپن، یمن، کامبوج(میزبان) و کویت
گروه H: استرالیا، اندونزی، مالزی و لائوس(میزبان)

تیم قعرنشین هر گروه نیز به مسابقاتی که بین کشورهای درحال‌توسعه فوتبال آسیا برگزار می‌شود سقوط خواهد کرد‌.

در این دور کشورهای درحال‌توسعه به شکل زیر گروه‌بندی شده‌اند:

گروه I: مغولستان(میزبان) جزایر ماریانا، نپال و گوام
گروه J: چین‌تایپه، سنگاپور، بوتان(میزبان) و ماکائو
گروه K: میانمار(میزبان) سریلانکا، برونئی و مالدیوچین میزبان چهل و سومین دوره جام ملت‌های آسیا است.

نکته قابل‌توجه این است پس از استعفای حسین عبدی از تیم ملی جوانان و انتخاب او به‌عنوان سرمربی تیم ملی امید، هنوز جانشینی برای این مربی در تیم زیر ۲۰ سال کشورمان معرفی نشده است.

حریفان ایران در مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی جوانان جام ملتها تیم ملی فوتبال جام جهانی جام جهانی 2026
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تشدید اقدامات امنیتی در مکزیک پیش از جام‌جهانی
تاج: در جریان ترانه معین برای تیم ملی هستیم
حریف آفریقایی تیم ملی ایران مشخص شد
پوستر فیفا برای تیم‌های حاضر در جام جهانی تکمیل شد + عکس
معرفی خواننده رسمی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
سرود رسمی تیم ملی فوتبال منتشر شد + آهنگ و متن سرود
دومین حریف تدارکاتی تیم ملی در ترکیه
صعود جوانان عراق به جام‌‌جهانی با شکست ایران
کمپ تیم ملی ایران از آمریکا به مکزیک منتقل شد
قلعه‌نویی: شاید زودتر به آمریکا برویم
نظر دنیامالی درباره حضور تیم ملی در جام‌جهانی
گروه بندی کامل جام جهانی بعد از صعود عراق، ترکیه، سوئد و کنگو
پیام فرمانده هوافضا به اعضای تیم ملی فوتبال
حریفان آفریقایی و آمریکای جنوبی برای تیم ملی؟
قلعه‌نویی: ایران می‌تواند کاری «حماسی» کند
هم‌قسم شدن تیم ملی پیش از جام‌جهانی
معرفی ۶۰ بازیکن فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا
فیفا جلوی پرچم‌ کدام کشور‌ها را می‌گیرد؟!
تغییر نقشه فیفا برای جام‌جهانی!
مصر فیفا را بر سر همجنس‌بازی تهدید کرد
رونمایی از کمپ تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا + عکس
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lpS
tabnak.ir/005lpS