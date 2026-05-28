حریفان ایران در مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال
قرعهکشی مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا برگزار شد و تیم ملی جوانان کشورمان بهعنوان یکی از تیمهای حاضر در سید یک، در گروه C به مصاف ویتنام، کره شمالی و فلسطین میرود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، مسابقات مقدماتی از ۳ تا ۱۵ شهریور انجام میشود و در پایان تیمهای صدرنشین همراه با هفت گروه برتر جواز حضور در مرحله نهایی جام ملتها را کسب خواهند کرد.
گروه A: کره جنوبی، قرقیزستان(میزبان) فیلیپین و لبنان
گروه B: ازبکستان(میزبان)، سوریه، هند و بنگلادش
گروه C: ایران، ویتنام(میزبان)، کره شمالی و فلسطین
گروه D: اردن، تاجیکستان، بحرین(میزبان) و افغانستان
گروه E: عربستان، قطر(میزبان)، عمان و هنگکنگ
گروه F: عراق، تایلند(میزبان)، امارات و ترکمنستانگروه G: ژاپن، یمن، کامبوج(میزبان) و کویت
گروه H: استرالیا، اندونزی، مالزی و لائوس(میزبان)
تیم قعرنشین هر گروه نیز به مسابقاتی که بین کشورهای درحالتوسعه فوتبال آسیا برگزار میشود سقوط خواهد کرد.
در این دور کشورهای درحالتوسعه به شکل زیر گروهبندی شدهاند:
گروه I: مغولستان(میزبان) جزایر ماریانا، نپال و گوام
گروه J: چینتایپه، سنگاپور، بوتان(میزبان) و ماکائو
گروه K: میانمار(میزبان) سریلانکا، برونئی و مالدیوچین میزبان چهل و سومین دوره جام ملتهای آسیا است.
نکته قابلتوجه این است پس از استعفای حسین عبدی از تیم ملی جوانان و انتخاب او بهعنوان سرمربی تیم ملی امید، هنوز جانشینی برای این مربی در تیم زیر ۲۰ سال کشورمان معرفی نشده است.