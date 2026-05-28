به گزارش تابناک؛ برادر عزیزم سرلشکر پاسدار علی عبداللهی: ضمن تبریک عید سعید قربان و فرارسیدن دهه ولایت و امامت، از پیام لطف جنابعالی به همرزمتان صمیمانه سپاسگزارم.

افتخار سربازی در جبهه‌های دفاع از سرزمین مقدس ایران و انقلاب عزیزمان توفیقی بزرگ است که نود میلیون ایرانی این مدال را بر سینه دارند و در راه حقیقت جهاد می‌کنند. اما دلاورمردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم این میدان هستند و شجاعت و اجر رویارویی مستقیم با دشمنان این سرزمین را می برند.

روزهای دفاع مقدس سوم تبدیل به عرصه وحدت مردم و بخش‌های مختلف ایران عزیز شده است، وحدتی که رهبر شهید انقلاب، امام سیدعلی حسینی خامنه‌‌ای رحمت‌الله‌علیه همواره بر آن تاکید داشتند و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله به حساب می آید.

این روزها ایران اسلامی نیاز به همکاری بیش از پیش و تعامل ویژه میان بخش‌های مختلف مدیریتی دارد تا ملت سرافراز این سرزمین طعم شیرین پیروزی را بچشد و یکپارچگی را همان‌گونه که در خیابان برقرار شده در سطوح عالی کشور نیز مشاهده کند.

قوه مقننه نیز در راستای پشتیبانی از نهاد ارزشمند و ایثارگر نیروهای مسلح، آمادگی هرگونه همکاری و اقدام برای پشتیبانی از قوای نظامی کشورمان را دارد.

سلام برادران و خواهران خود در مجلس شورای اسلامی را به مدافعان مرزهای جغرافیایی و معنوی ایران برسانید. از خداوند متعال توفیق تداوم خدمت به این خاک مقدس را برای شما برادرانم آرزومندم.