ترور دو فرمانده حماس در حمله اسرائیل به غزه

رسانه‌های اسرائیل ادعا کردند که این حمله با هدف ترور عزالدین بیک فرمانده تیپ شمال و عماد أسلیم فرمانده تیپ زیتون و تیپ غزه حماس انجام شده است.
اسرائیل مدعی شد دو تن از فرماندهان حماس را در حمله به یک ساختمان در غزه کشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، منابع خبری گزارش دادند که اسرائیل یک ساخت مسکونی را در مرکز شهر غزه هدف قرار داده و مدعی ترور شماری از فرماندهان حماس شده است.

در این حمله که منجر به آتش سوزی گسترده شده است، شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شده‌اند.


براساس اعلام رسانه‌های فلسطینی، نیروهای امدادی تاکنون چهار شهید و ۱۵ زخمی را از زیرآوار خارج کرده‌اند. 

سما از افزایش شمار شهدا به هفت نفر خبر داده است.

رسانه‌های اسرائیل ادعا کردند که این حمله با هدف ترور عزالدین بیک فرمانده تیپ شمال و عماد أسلیم فرمانده تیپ زیتون و تیپ غزه حماس انجام شده است.

