سپاه: مبدا تجاوز دیشب به بندرعباس هدف گرفته شد

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز دیشب به بندرعباس در ساعت ۴/۵۰ دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه، درپی تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز، در ساعت ۴/۵۰ دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.

در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است:

بسم الله القاسم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

به دنبال تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز، در ساعت ۴/۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.

این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطع‌تر خواهد بود. 

مسئولیت عواقب آن با متجاوز است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
4
پاسخ
مبدا ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
4
پاسخ
"بسم الله قاصم الجبارین" صحیح است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
3
5
پاسخ
چرا ترکیه را نیروهای مسلح ما نزدند ، بزرگترین پایگاه امریکا در ترکیه است ؟!!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
7
پاسخ
باید محکم جوابشان را بدیم. اینطوری اگر باشه دوباره حمله می کنند . جواب باید قاطع و بازدارنده باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
3
8
پاسخ
هربار یکی زدن شما حتما ۲ تا بزنید. تنها راه بازدارندگی جلوی یانکی جماعت همینه وگرنه این نجاسات الان ۳۰۰ ساله دارن جنایت میکنن
