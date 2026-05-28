سپاه: مبدا تجاوز دیشب به بندرعباس هدف گرفته شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه، درپی تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز، در ساعت ۴/۵۰ دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.

در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است:

بسم الله القاسم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

به دنبال تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز، در ساعت ۴/۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.

این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطع‌تر خواهد بود.

مسئولیت عواقب آن با متجاوز است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.