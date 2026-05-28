سس مکزیکی چیپوتله؛ طعمی دودی برای سوخاریها
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ سسها یکی از هیجانانگیزترین چاشنیها در دنیای آشپزی هستند که بسیار محبوب و پر طرفداراناند. سسها در انواع و طعمهای گوناگون موجودند که برای سرو غذاهای اصلی، پیش غذا و سالادها استفاده میشوند. سسها در دنیای فست فود نیز بسیار پر کاربرد و محبوب هستند، طوری که میتوان گفت هرکدام از این فست فودها با نوع خاصی از سسها سرو میشوند.
امروز میتوانید انواع سس را در طعمها و رنگهای گوناگون داخل سوپر مارکتها و فروشگاههای مواد غذایی تهیه کنید. گاهی در رستورانها همراه با غذا سسهایی سرو میشود که طعمش با همه سسهایی که داخل سوپر مارکتها است، فرق دارد.
سس چیپوتله نوعی سس مکزیکی بسیار خوشمزه با طعم تند و دودی است که این روزها شهرت زیادی پیدا کرده است و در کنار انواع سوخاری مانند مرغ، سیب زمینی، قارچ، پیاز سوخاری و... سرو میشود. اگر دوست دارید این سس خوشمزه و مدرن را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه سس چیپوتله همراه ما باشید.
مواد لازم
سیر: ۱ حبه
آب لیموترش تازه: ۲ قاشق غذاخوری
فلفل هالوپینو قرمز: ۳ عدد
سس کچاپ: ۱ قاشق غذاخوری
سس مایونز: ۴ قاشق غذاخوری
ماست سفت و بدون آب: ۱ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم
پاپریکا و ادویه دودی: از هر کدام نصف قاشق چایخوری
طرز تهیه
مرحله اول: برای درست کردن این سس خوشمزه ابتدا فلفلهای هالوپینو را خوب بشویید و خشک کنید، سپس روی اجاق گاز یا دستگاه کبابپز و گریل، فلفلها را کبابی کنید. در حین کبابی شدن فلفلها هرچند دقیقه یکبار آنها را پشت و رو کنید تا همه قسمتها به صورت یکنواخت کبابی و پخته شود.
مرحله دوم: فلفلهای هالوپینوی دودی شده را بعد از خنک شدن با چاقوی تیز یا ساطور کاملا خرد و له کنید و داخل یک کاسه مناسب بریزید، سپس سیر رنده شده، ماست، سس مایونز، سس کچاپ، آب لیموترش، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و ادویه دودی را به آن اضافه کنید و خوب با قاشق هم بزنید تا یکدست شود. حالا سس چیپوتله خوشمزه ما آماده سرو است که میتوانید آن را همراه با انواع سوخاریها و حتی پیتزا میل کنید، نوش جان.
نکات مهم
ـ این سس را میتوانید توی شیشه در بسته و داخل یخچال به مدت ۱ ماه نگهداری کنید.
ـ برای تهیه سس چیپوتله بهتر است از ماستهای پرچرب و بدون آب مانند ماست سون یا ماستهای یونانی و همزده استفاده کنید.
ـ فلفل سبز سرشار از مواد مغذی و ویتامین c است که در تقویت سیستم ایمنی، جلوگیری از گرفتگی رگهای قلب، کنترل دیابت، پاکسازی ریه و افزایش اشتها نقش مهمی دارد. فلفل هالوپینو یکی از خوشمزهترین انواع فلفل سبز است که طعم تند و طبع گرمی دارد و برای تهیه انواع ترشی و سالاد گزینه بسیار مناسبی است. برای تهیه سس چیپوتله بهتر است از فلفل هالوپینو تند استفاده کنید و در صورتی که با تندی میانهای ندارید، میتوانید از نوع شیرین آن که مطابق ذائقه شما باشد، استفاده کنید.