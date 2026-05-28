صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سس مکزیکی چیپوتله؛ طعمی دودی برای سوخاری‌ها

سس مکزیکی چیپوتله نوعی سس تند با طعم دودی است که این روز‌ها شهرت زیادی پیدا کرده و در کنار غذا‌های سوخاری سرو می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۳۹
| |
166 بازدید
سس مکزیکی چیپوتله؛ طعمی دودی برای سوخاری‌ها

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ سس‌ها یکی از هیجان‌انگیزترین چاشنی‌ها در دنیای آشپزی هستند که بسیار محبوب و پر طرفداران‌اند. سس‌ها در انواع و طعم‌های گوناگون موجودند که برای سرو غذا‌های اصلی، پیش غذا و سالاد‌ها استفاده می‌شوند. سس‌ها در دنیای فست فود نیز بسیار پر کاربرد و محبوب هستند، طوری که می‌توان گفت هرکدام از این فست فود‌ها با نوع خاصی از سس‌ها سرو می‌شوند.

 

امروز می‌توانید انواع سس را در طعم‌ها و رنگ‌های گوناگون داخل سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی تهیه کنید. گاهی در رستوران‌ها همراه با غذا سس‌هایی سرو می‌شود که طعمش با همه سس‌هایی که داخل سوپر مارکت‌ها است، فرق دارد.

 

سس چیپوتله نوعی سس مکزیکی بسیار خوشمزه با طعم تند و دودی است که این روز‌ها شهرت زیادی پیدا کرده است و در کنار انواع سوخاری مانند مرغ، سیب زمینی، قارچ، پیاز سوخاری و... سرو می‌شود. اگر دوست دارید این سس خوشمزه و مدرن را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه سس چیپوتله همراه ما باشید.

 

مواد لازم

 

سیر: ۱ حبه

 

آب لیموترش تازه: ۲ قاشق غذاخوری

 

فلفل هالوپینو قرمز: ۳ عدد

 

سس کچاپ: ۱ قاشق غذاخوری

 

سس مایونز: ۴ قاشق غذاخوری

 

ماست سفت و بدون آب: ۱ قاشق غذاخوری

 

نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم

 

پاپریکا و ادویه دودی: از هر کدام نصف قاشق چای‌خوری

 

طرز تهیه

 

مرحله اول: برای درست کردن این سس خوشمزه ابتدا فلفل‌های هالوپینو را خوب بشویید و خشک کنید، سپس روی اجاق گاز یا دستگاه کباب‌پز و گریل، فلفل‌ها را کبابی کنید. در حین کبابی شدن فلفل‌ها هرچند دقیقه یکبار آنها را پشت و رو کنید تا همه قسمت‌ها به صورت یکنواخت کبابی و پخته شود.

مرحله دوم: فلفل‌های هالوپینوی دودی شده را بعد از خنک شدن با چاقوی تیز یا ساطور کاملا خرد و له کنید و داخل یک کاسه مناسب بریزید، سپس سیر رنده شده، ماست، سس مایونز، سس کچاپ، آب لیموترش، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و ادویه دودی را به آن اضافه کنید و خوب با قاشق هم بزنید تا یکدست شود. حالا سس چیپوتله خوشمزه ما آماده سرو است که می‌توانید آن را همراه با انواع سوخاری‌ها و حتی پیتزا میل کنید، نوش جان.

 

نکات مهم

 

ـ این سس را می‌توانید توی شیشه در بسته و داخل یخچال به مدت ۱ ماه نگهداری کنید.

 

ـ برای تهیه سس چیپوتله بهتر است از ماست‌های پرچرب و بدون آب مانند ماست سون یا ماست‌های یونانی و هم‌زده استفاده کنید.

 

ـ فلفل سبز سرشار از مواد مغذی و ویتامین c است که در تقویت سیستم ایمنی، جلوگیری از گرفتگی رگ‌های قلب، کنترل دیابت، پاک‌سازی ریه و افزایش اشتها نقش مهمی دارد. فلفل هالوپینو یکی از خوشمزه‌ترین انواع فلفل سبز است که طعم تند و طبع گرمی دارد و برای تهیه انواع ترشی و سالاد گزینه بسیار مناسبی است. برای تهیه سس چیپوتله بهتر است از فلفل هالوپینو تند استفاده کنید و در صورتی که با تندی میانه‌ای ندارید، می‌توانید از نوع شیرین آن که مطابق ذائقه شما باشد، استفاده کنید.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سس مکزیکی چیپوتله غذا سوخاری تغذیه
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005loV
tabnak.ir/005loV