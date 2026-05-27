سفر قالیباف به قطر درباره امول بلوکهشده موفقیتآمیز بود
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، عضو تیم رسانهای هیئت مذاکراتی ایران گفت: سفر قالیباف به قطر درباره آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از اموال بلوکهشده، موفقیتآمیز بود
سعید آجرلو در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: براساس پیشرفتهای فنی که در قطر رخ داد، قرار است بلافاصله پس از تایید تفاهم میان ایران و آمریکا بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران بهصورت غیرقابل برگشت در دسترس بانک مرکزی قرار گیرد.
وی افزود: در بطن تفاهم ۱۴ مادهای چند اقدام ملموس و عینی گنجانده شده که برخی از آنها این موارد است:
🔹در دسترس قرار گرفتن اموال بلوکهشده.
🔹معافیت تحریمهای نفتی، پتروشیمی و مشتقات آن.
🔹رفع محاصره دریایی.
اگر این اقدامات توسط آمریکا انجام شود ما وارد مرحله دوم خواهیم شد و در غیر این صورت اساسا اعتمادی برای ورود به گامهای بعدی نیست.
همی تابناک تیتر خبر زده که ترامپ گفته من هیچ تحریمی را برنمیدارم عرب ها هم باید به پیمان ابراهیم بپیوندند خب ما برای چی و چرا باید دست روی دست بشینیم؟بنظرم بهتر است توضیحاتی شفاف ارائه شود فکر نمیکنم اینها مربوط به استراتژی پنهان ماندن مسائل تاکتیکی و سیاسی باشد ملت بهتر بدانند چخبر هست این جو بازار را آرام میکند
بدونه استثنا اثبات شده که آزاد شدن پولهای بلوکه ایران، کوچکترین تاثیری بر شیب وحشتناک تورم و بر جیب مردم نداشته و نخواهد هم داشت. اگر موردی وجود داشته بفرمایید؟
هر اتفاقی بیفته، چه خوب چه بد، برای مقامات سود داره، اونم چه سودی. برای مردم هم ضرر داره، اونم چه ضرری.
