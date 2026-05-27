عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکراتی ایران گفت: سفر قالیباف به قطر درباره آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده، موفقیت‌آمیز بود

سعید آجرلو در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: براساس پیشرفت‌های فنی که در قطر رخ داد، قرار است بلافاصله پس از تایید تفاهم میان ایران و آمریکا بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به‌صورت غیرقابل برگشت در دسترس بانک مرکزی قرار گیرد.

وی افزود: در بطن تفاهم ۱۴ ماده‌ای چند اقدام ملموس و عینی گنجانده شده که برخی از آن‌‌ها این موارد است:

🔹در دسترس قرار گرفتن اموال بلوکه‌شده.

🔹معافیت تحریم‌های نفتی، پتروشیمی و مشتقات آن.

🔹رفع محاصره دریایی.

اگر این اقدامات توسط آمریکا انجام شود ما وارد مرحله دوم خواهیم شد و در غیر این صورت اساسا اعتمادی برای ورود به گام‌های بعدی نیست.