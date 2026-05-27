یک رسانه عبری ادعا کرد که رئیس جمهور آمریکا پیش‌نویس یک یادداشت تفاهم با ایران را به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی سران کشورهای منطقه ارائه کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» در گزارشی مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌نویس یک یادداشت تفاهم با ایران را در اختیار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و شماری از سران منطقه قرار داده تا دیدگاه و پیشنهادات آنها درباره آن مطرح شود.

این رسانه نوشت که این اقدام در چارچوب تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران و اطلاع‌رسانی به متحدان منطقه‌ای صورت گرفته است.

این رسانه اشاره‌ای به جزئیات محتوای پیش‌نویس ادعایی خود نکرده است.

آمریکا که پس از تجاوزات، موفق به دستیابی به هیچ یک از اهداف متوهمانه خود نشد، در تکاپو است تا به توافقی برای خروج از باتلاق جنگ با ایران دست یابد.