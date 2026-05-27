صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ پیش‌نویس تفاهم با ایران را به نتانیاهو هم ارائه کرد

یک رسانه عبری ادعا کرد که رئیس جمهور آمریکا پیش‌نویس یک یادداشت تفاهم با ایران را به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی سران کشورهای منطقه ارائه کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۲۸
| |
6527 بازدید
|
۳
ترامپ پیش‌نویس تفاهم با ایران را به نتانیاهو هم ارائه کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» در گزارشی مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌نویس یک یادداشت تفاهم با ایران را در اختیار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و شماری از سران منطقه قرار داده تا دیدگاه و پیشنهادات آنها درباره آن مطرح شود.

این رسانه نوشت که این اقدام در چارچوب تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران و اطلاع‌رسانی به متحدان منطقه‌ای صورت گرفته است.

این رسانه اشاره‌ای به جزئیات محتوای پیش‌نویس ادعایی خود نکرده است.

آمریکا که پس از تجاوزات، موفق به دستیابی به هیچ یک از اهداف متوهمانه خود نشد، در تکاپو است تا به توافقی برای خروج از باتلاق جنگ با ایران دست یابد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران مذاکره توافق اسرائیل نتانیاهو
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر قالیباف به قطر درباره امول بلوکه‌شده موفقیت‌آمیز بود
ترامپ: با تحویل اورانیوم‌ها هم خبری از لغو تحریم‌ها نیست!
میدل ایست آی: ایران جنگ را برده است
روبیو: میزان پیشرفت مذاکرات با ایران ارزیابی خواهد شد
ترامپ: اگر اعراب به پیمان ابراهیم نپیوندند، مطمئن نیستم با ایران توافق کنیم!
ادعای گفت‌وگوی پرتنش ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران
گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران
ادعای نتانیاهو: جنگ با ایران هنوز تمام نشده است
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
گفت‌وگوی ترامپ و نتانیاهو درباره توافق احتمالی با ایران
شرط جدی ایران برای امضای توافق نهایی
رایزنی نتانیاهو با ترامپ در خصوص ایران
تهدید همزمان ترامپ علیه ایران و عمان!
هراس نتانیاهو از احتمال توافق ایران و آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
لبیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
5
1
پاسخ
تا زمانی که نتانیاهوی کثیف و ترامپ کثیف نفس می کشند
دنیا اسایش نخواهد داشت
بنابراین باید تا اخرین نفس جنگید
وطن دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
2
پاسخ
لعنت برترامپ ولعنت برنتانیابو این دوشمرویزیدزمان.این دوجنایتکارحرام زاده وضدانسان
وکثیف هستند.مرگ برامریکا.مرگ براسرائیل.مرگ برانگلیس.مرگ برمنافق وطن فروش خائن
ابوطالب سالاری جغین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
3
پاسخ
ای ترامپ نفهم ما اصلا رژیم صهیونیستی رو کشور حساب نمیکنیم که حالا تو متن توافق دادی به اون اگه قرار باشه اسرائیل تو توافق نقشی داشته باشه همون بهتر توافق نشه توافقی که اسرائیل اون و تایید کنه ما زیر بارش نمیریم اقای زردک خان
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005loK
tabnak.ir/005loK