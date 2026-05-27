میدل ایست آی: ایران جنگ را برده است
شکست آمریکا آن هم زمانی که قدرت نظامیاش بیرقیب بود، دستاورد کمی نیست و باید در تاریخ جنگها ثبت شود.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۲۲| |
1713 بازدید
به گزارش تابناک، دیوید هرست سردبیر میدل ایست آی نوشت:
شکست آمریکا آن هم زمانی که قدرت نظامیاش بیرقیب بود، دستاورد کمی نیست و باید در تاریخ جنگها ثبت شود.
ترامپ با قبول درخواست نتانیاهو برای حمله به ایران به منظور ضربه نهایی جهت فروپاشی جمهوری اسلامی، آرزوی تمام زندگی او را برآورده کرد. اما حالا هیچکس بازندهتر از نتانیاهو نیست.
بقای جمهوری اسلامی موازنه قدرت را در منطقه به طور بنیادین تغییر داده است. ایران حتی موازنه قدرت جهانی را نیز تغییر داده است.
ایران با ایستادگی و تسلیم نشدنش، پیامی قدرتمند به جهان داد: با اراده قوی و تابآوری بالا، میتوان برابر سلطه استعماری آمریکا و اسرائیل مقاومت کرد و پیروز شد.
نه ترامپ و نه نتانیاهو نمیتوانند ادعا کنند که برابر جمهوری اسلامی چیزی جز بازنده هستند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟