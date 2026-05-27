هشدار تخلیه شهر صور و آواره شدن مردم لبنان
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی پس از هشدار تخلیه شهر بزرگ و پرجمعیت صور، خواستار تخلیه مناطق جنوب لبنان تا شمال رود الزهرانی شد و تمامی این مناطق را « مناطق جنگی» اعلام کرد.
در پی این اقدام ارتش رژیم صهیونیستی، دهها هزار نفر از مردم شهر ۱۶۰ هزار نفری صور مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدهاند و نیروهای امنیتی و امدادی در این شهر در حالت آماده باش کامل قرار گرفتهاند.
رژیم صهیونیستی ساعتی پیش و اندکی پس از هشدار تخلیه، حملاتی را به شهر صور انجام داد، اما پیش بینی میشود که شدت حملات طی ساعات آینده افزایش پیدا کند.
ارتش صهیونیستی در توجیه جنایات جنگی خود در حمله به زیرساختهای غیرنظامی شهر صور مدعی شده که حملات خود را علیه مواضع حزب الله و تجهیزات نظامی آنها انجام میدهد و در بیانیه خود از ساکنان جنوب لبنان خواسته است تا از مراکز وابسته یه عناصر حزب الله دور شوند.
تلاش مردم شهر صور برای خروج از این شهر ترافیک شدیدی را در روجیهای شهر ایجاد کرده و مردم و غیر نظامیان را آواره کرده است.