صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
اهمیت سرمایه‌گذاری هدفمند و بلندمدت

حمایت از دانش‌بنیان‌ها در صدر برنامه‌های بانک صادرات

در جریان بازدید قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران از شرکت دانش‌بنیان ایران‌دلکو، بر ضرورت سرمایه‌گذاری بلندمدت و هدفمند در پروژه‌های زیست‌محیطی و فناوری‌های سبز با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار تأکید شد.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۰۸
| |
274 بازدید

حمایت از دانش‌بنیان‌ها در صدر برنامه‌های بانک صادرات

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، اسکندری با اشاره به نقش کلیدی نهادهای مالی در حفاظت از محیط‌زیست و توسعه انرژی پاک، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با کاهش آلاینده‌ها، نه تنها استانداردهای زندگی و سطح رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشد، بلکه با توجه به زنجیره وابستگی صنایع، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید داخلی و تقویت حضور در بازارهای صادراتی خواهد شد.

وی با تأکید بر ترسیم افق بلندمدت همکاری‌های دوجانبه، اعلام کرد که بانک صادرات ایران آمادگی دارد در چارچوب تفاهم‌نامه‌های راهبردی، نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور و کارآمد، ارائه تسهیلات ارزی و ریالی، صدور ضمانت‌نامه‌ها و عرضه بسته‌های جامع مالی و بانکی اقدام کند.

شرکت دانش‌بنیان ایران‌دلکو مستقر در شهرک صنعتی شمس‌آباد، با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ میلیون قطعه در حوزه کاتالیست خودرو و موتورسیکلت، بیش از ۷۰ درصد نیاز داخلی کشور را تأمین می‌کند و برنامه‌ریزی جدی برای ورود به بازارهای صادراتی را در دستور کار دارد.

محمد مولوی‌زاده، مدیرعامل این شرکت، بانک صادرات ایران را «حامی واقعی صنعت» خواند و تداوم این همکاری‌ها را عامل مهمی در رونق تولید ملی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان دانست.

در این بازدید که با هدف تقویت حمایت از واحدهای تولیدی فناور و صنایع اثرگذار انجام شد، محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب، مهدی رزمی معاون اعتبارات و محمد کیایی مدیر امور شعب استان تهران و البرز نیز حضور داشتند و بر گسترش همکاری‌های راهبردی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کردند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک صادرات ایران سرمایه گذاری هدفمند پروژه زیست محیطی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lo0
tabnak.ir/005lo0