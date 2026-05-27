گفتگوی تلفنی شهباز شریف با پزشکیان
به گزارش تابناک، دفتر نخستوزیر پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف، نخستوزیر این کشور چهارشنبه تلفنی با مسعود پزشکیان گفتوگو کرده است.
رئیسجمهور کشورمان در این گفتوگو، با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان به دولت و ملت دوست و برادر پاکستان، از نقش سازنده و مسئولانه اسلامآباد در حمایت از ابتکارات دیپلماتیک و تلاشهای معطوف به کاهش تنشها و پایانبخشی به درگیریها و بحرانهای جاری در منطقه قدردانی کرد.
رویترز: پزشکیان با نخستوزیر پاکستان تماس گرفت
خبرگزاری انگلیسی رویترز به نقل از یک منبع در دفتر شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان مدعی شده که او امروز تماسی از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران داشت.
مطابق این ادعا، شهباز شریف ابراز امیدواری کرد توافق میان واشنگتن و تهران به زودی تکمیل شود.