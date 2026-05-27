پزشکیان: روابط خارجی بر راهبرد توسعه متوازن متکی است
به گزارش تابناک به نقل پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در آیین بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در ویتنام و رومانی بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه در راستای تأمین و ارتقای منافع ملی در کشورهای محل مأموریت تأکید کرد.
رئیسجمهوری در این دیدارها با اشاره به پیوندهای تاریخی، سنتی و علایق مشترک میان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ویتنام و رومانی، توسعه مناسبات دوجانبه بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و گسترش رایزنیهای مستمر میان مقامات عالیرتبه را از اولویتهای سیاست خارجی دولت برشمرد.
پزشکیان با تأکید بر اهمیت بهرهبرداری از فرصتهای نوظهور در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری، ابراز امیدواری کرد که فصل جدیدی از همکاریهای گسترده و هدفمند میان تهران و هانوی، همچنین تهران و بخارست، در چارچوب رویکرد متوازن و تعاملگرای جمهوری اسلامی ایران شکل گیرد.
رئیسجمهوری با اشاره به موقعیتهای راهبردی و ظرفیتهای منطقهای کشورهای طرف همکاری، تصریح کرد که تعمیق گفتوگوها و رایزنیهای مستمر دیپلماتیک میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای پایدار، تقویت ثبات و گسترش صلح و امنیت در سطوح منطقهای و بینالمللی باشد.
در این دیدار اکبر قاسمی و سید محسن عمادی، سفرای جدید ایران در ویتنام و رومانی نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه، ظرفیتها و فرصتهای پیشروی همکاری با کشورهای محل مأموریت، برنامهها و پیشنهادهای خود را برای تقویت تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز توسعه همکاریهای دوجانبه در چارچوب سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران به استحضار رئیسجمهوری رساندند.