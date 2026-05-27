بازگشت خط لوله پتروشیمیها به ظرفیت تولید قبل از جنگ
آواربرداری، تعمیر و ساخت بخشهای لازم برای بهرهبرداری از خط لولههای آسیبدیده واحدهای پتروشیمی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل در پارس جنوبی، به پایان رسیده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، کلیه خطوط پایپینگ یوتیلیتی و خوراک در خارج از ناحیه پتروشیمیهای در منطقه ویژه پارس جنوبی به همت مهندسان و با تلاش متخصصان در کمتر از یک ماه آواربرداری، ساخت بخشهای لازم، تعمیر قسمتهای مورد نیاز انجام و در نهایت بروزسانی شد و به بهرهبرداری رسید.
هفدهم فروردین ماه، با حمله آمریکا و اسرائیل برای دومین بار به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به تعدادی از واحدهای تولیدی پتروشیمی آسیب وارد شد.
پیش از آن هم در اسفند ۱۴۰۴ به تاسیسات گاز و پتروشیمی منطقه پارس جنوبی حمله و آسیب وارده شده بود.
اکنون کلیه پتروشیمیها با ظرفیت تولید قبل از جنگ میتوانند تولید داشته باشند.
