صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت خط لوله پتروشیمی‌ها به ظرفیت تولید قبل از جنگ

آواربرداری، تعمیر و ساخت بخش‌های لازم برای بهره‌برداری از خط لوله‌های آسیب‌دیده واحدهای پتروشیمی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل در پارس جنوبی، به پایان رسیده‌ است.
کد خبر: ۱۳۷۵۳۸۲
| |
2111 بازدید
بازگشت خط لوله پتروشیمی‌ها به ظرفیت تولید قبل از جنگ

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کلیه خطوط پایپینگ یوتیلیتی و خوراک در خارج از ناحیه پتروشیمی‌های در منطقه ویژه پارس جنوبی به همت مهندسان و با تلاش متخصصان در کمتر از یک ماه آواربرداری، ساخت بخش‌های لازم، تعمیر قسمت‌های مورد نیاز انجام و در نهایت بروزسانی شد و به بهره‌برداری رسید.

هفدهم فروردین ماه، با حمله آمریکا و اسرائیل برای دومین بار به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به تعدادی از واحدهای تولیدی پتروشیمی آسیب وارد شد.

پیش از آن هم در اسفند ۱۴۰۴ به تاسیسات گاز و پتروشیمی منطقه پارس جنوبی حمله و آسیب وارده شده بود.

اکنون کلیه پتروشیمی‌ها با ظرفیت تولید قبل از جنگ می‌توانند تولید داشته باشند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پتروشیمی خط تولید جنگ حمله نظامی پارس جنوبی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۵ شهید در تهاجم آمریکایی - اسرائیلی به پتروشیمی ماهشهر
واکنش معنادار خبرنگار بی بی سی به حمله به پارس جنوبی
واکنش پزشکیان به حمله به زیرساخت‌های انرژی کشور
واکنش امارات به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی ایران
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lna
tabnak.ir/005lna