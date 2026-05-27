انتشار سند غیررسمی از چارچوب‌بندی یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

صداوسیما: سند غیر رسمی اولیه از چارچوب‌بندی یادداشت تفاهم ایران و آمریکا منتشر شد.
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ بر اساس این سند، آمریکا متعهد به رفع محاصره دریایی ایران شده است. در مقابل، ایران متعهد شده تعداد کشتی‌های عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند؛ شناورهای نظامی مشمول این توافق نیستند.

مدیریت و مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با ایران و همکاری عمان انجام خواهد شد. آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی خود از محیط پیرامونی ایران خارج شوند.

در صورت دستیابی به توافق نهایی در بازه زمانی ۶۰ روزه، این توافق در قالب یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل تایید خواهد شد. چارچوب تفاهم اسلام‌آباد هنوز نهایی نیست و هیچ قدمی از سوی ایران بدون «راستی‌آزمایی ملموس» برداشته نخواهد شد.

