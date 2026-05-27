ادعای تازه کاخ سفید درباره توافق با ایران

به گزارش تابناک، کاخ سفید مدعی شده است که ترامپ تنها توافقی را امضا خواهد کرد که به طور قطعی تضمین کند ایران هیچ سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

این در حالی است که ایران بار‌ها اعلام کرده است در پی ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نیست.

سخنگوی کاخ سفید همچنین مدعی شد که روند مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود.

سخنگوی کاخ اعلام کرد که ترامپ خطوط قرمز روشنی در قبال ایران ترسیم کرده است.