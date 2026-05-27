مذاکره ایران و عمان درباره سازوکار مدیریت تنگه هرمز

باقری: ایران و عمان در حال مذاکره درباره سازوکار مدیریت تنگه هرمز هستند

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علی باقری؛ معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: ایران و عمان بطور مشترک در حال مذاکره در مورد رویه جدیدی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند.

شرایط و رویه‌های عبور از تنگه هرمز کاملاً متفاوت از شرایط قبل از شروع درگیری بر سر ایران خواهد بود.

تا زمانی که در مورد همه مسائل به توافق نرسیم، فکر می‌کنیم که در مورد هیچ چیز به توافق نرسیده‌ایم.