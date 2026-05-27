دستور عجیب «مقتدی‌صدر» درخلع‌سلاح این گروه شبه‌نظامی

رهبر جریان صدر عراق اعلام کرد که گروه سرایا السلام به دولت که مسئول تشکلات نظامی است، می‌پیوندد.
به گزارش تابناک به ایسنا؛ مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق روز جمعه در بیانیه‌ای غیرمنتظره از پیوستن گروه سرایا السلام به دولت خبر داد و گفت: سرایا السلام به دولت که مسئول تشکلات نظامی است می‌پیوندد.

وی در ادامه این بیانیه تأکید کرد که بخش‌های غیرنظامی وابسته به سرایا السلام باید به «البنیان المرصوص» بپیوندند، بدون اینکه هیچ مقر، اسلحه، لباس، نشانی یا هر چیز دیگری داشته باشند.

در این راستا علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق از تصمیم مقتدی صدر برای پیوستن سرایا السلام به نهاد‌های دولت استقبال کرد و از سایر گروه‌های عراقی خواست که چنین اقدامی اتخاذ کنند و تحت نظر دولت و موسسات آن فعالیت داشته باشند.

وی گفت: اصل این است که دولت تنها طرفی است که باید سلاح را در دست داشته باشد.

مقتدی صدر خلع سلاح سرایا السلام غیرنظامی علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق سلاح
tabnak.ir/005lnI
