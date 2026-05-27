پیام عراقچی به وزرای خارجه کشورهای اسلامی
در زمانی بسیار حساس، رهبران صلحطلب مسلمان، شانهبهشانه در کنار یکدیگر ایستادهاند تا زمینهساز صلح باشند. همبستگی و همکاری میان کشورهای منطقه در شرایط کنونی، از بالاترین اهمیت برخوردار است.
به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان در صفحه شخصی خود ضمن تبریک به وزرای خارجه خود نوشت: در زمانی بسیار حساس، رهبران صلحطلب مسلمان، شانهبهشانه در کنار یکدیگر ایستادهاند تا زمینهساز صلح باشند.
همبستگی و همکاری میان کشورهای منطقه در شرایط کنونی، از بالاترین اهمیت برخوردار است.
رهبران صلحطلب مسلمان، شانهبهشانه در کنار یکدیگر ایستادهاند تا زمینهساز صلح باشند. این اتفاق در زمانی بسیار حساس رخ میدهد و تاریخ همه آن را ثبت خواهد کرد.
عید بر همه مسلمانان عزیز مبارک.
