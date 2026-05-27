یادداشت شهیدلاریجانی به مناسبت عید قربان

یادداشت شهید لاریجانی از متن مناجات امام حسین (ع) در دعای عرفه منتشر شد.
به گزارش تابناک؛ به مناسب عید قربان، یادداشت شهید لاریجانی از متن مناجات امام حسین (ع) در دعای عرفه منتشر شد.

 

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ غِناىَ فِى نَفْسِى، وَالْیَقِینَ فِى قَلْبِى، وَالْإِخْلاصَ فِى عَمَلِى، وَالنُّوْرَ فِى بَصَرِى، وَالْبَصِیرَةَ فِى دِینِى

خدایا قرار ده، بی‌نیازی را در روح و روانم و یقین را در دلم و اخلاص را در عملم و نور را در دیده‌ام و بصیرت را در دینم

وَاجْعَلْ لِى یَا إِلٰهِى الدَّرَجَةَ الْعُلْیا فِى الْآخِرَةِ وَالْأُولىٰ

و برایم معبودا در آخرت و دنیا درجه‌ای برتر قرار ده

إِلٰهِى أَغْنِنِى بِتَدْبِیرِکَ لِى عَنْ تَدْبِیرِى، وَبِاخْتِیارِکَ عَن اخْتِیارِى، وَأَوْقِفْنِى عَلَىٰ مَراکِزِ اضْطِرارِى

معبودم به تدبیرت نسبت به من مرا از تدبیرم و به اختیارت از اختیارم بی‌نیاز گردان و مرا به جایگاه‌های بیچارگی‌ام آگاه کن

مَاذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَمَا الَّذِى فَقَدَ مَنْ وَجَدَکَ؟

کسی که تو را گم کرده چه یافته؟ و چه گم کرده، کسی که تو را یافته؟

