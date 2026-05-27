تبریک قالیباف به روسای مجالس کشورهای اسلامی
قالیباف عید قربان را به روسای مجالس کشورهای اسلامی تبریک گفت.
به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس در پیام تبریک خود به روسای مجالس کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید قربان تاکید کرد؛ تقویت فضای همکاری برای قوی شدن کشورهای اسلامی بدون دخالت خارجی نقش مؤثری در حل بحرانهای منطقهای دارد.
