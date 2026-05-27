سیاستهای جنگطلبانه نتانیاهو نتیجه معکوس داد
به گزارش تابناک؛ واشنگتن پست نوشت: جنگهای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، علیه غزه، لبنان، سوریه، ایران و یمن، اسرائیل را در مسیر فرسایش نظامی، شکست راهبردی و انزوای فزاینده بینالمللی قرار داده است.
نتانیاهو پس از حوادث ۷ اکتبر، از سیاست بازدارندگی محدود فاصله گرفته و با دنبال کردن مجموعهای از جنگهای پیدرپی، تلاش کرده معادلات خاورمیانه را به سود اسرائیل بازطراحی کند. با این حال، به نوشته واشنگتنپست، این رویکرد نه تنها به تحقق اهداف اعلامشده منجر نشده، بلکه باعث کاهش قابل توجه حمایت جهانی از اسرائیل شده است.
واشنگتنپست همچنین مینویسد اهداف نتانیاهو در قبال ایران، از جمله نابودی برنامه هستهای و تغییر ساختار سیاسی این کشور، محقق نشده و در مقابل، تهران با اقداماتی از جمله بستن تنگه هرمز به این فشارها پاسخ داده است.
در ادامه این گزارش آمده است که اسرائیل اکنون بیش از گذشته به حمایت نظامی و سیاسی آمریکا وابسته شده، در حالی که میزان محبوبیت و حمایت از این رژیم حتی در داخل ایالات متحده نیز به شکلی بیسابقه کاهش یافته است.