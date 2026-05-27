تاکید پزشکیان بر آمادگی دولت برای حل مشکلات ارزی

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه میدان اصلی تقابل امروز، جنگ اقتصادی و هدف‌گیری تاب‌آوری کشور است، نقش بخش خصوصی را در حفظ ثبات بازار و پایداری اقتصاد ملی، راهبردی و تعیین‌کننده دانست و بر آمادگی دولت برای اصلاح فرآیندها و رفع موانع ارزی، بانکی، گمرکی و مالیاتی فعالان اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشستی تخصصی با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌روی حوزه تجارت و بازرگانی کشور، به‌ویژه در شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی خارجی را مورد بررسی قرار داد و پس از استماع دیدگاه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات موجود به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صادر کرد.

در این نشست، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و استاندار تهران نیز حضور داشتند و در جریان آخرین مسائل مرتبط با حوزه تجارت، تأمین کالا، تنظیم بازار، فرآیندهای ارزی، گمرکی و بانکی قرار گرفتند.

رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت اظهار داشت: هنگامی که دولت مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت، در بسیاری از حوزه‌ها با ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری مواجه بودیم و پس از آن نیز مجموعه‌ای از فشارهای بیرونی، از جمله جنگ، تهدیدات سیاسی و اقتصادی و موضوعاتی نظیر مکانیسم ماشه و تحریم‌ها، بر پیچیدگی شرایط افزود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه امروز میدان اصلی تقابل دشمن با جمهوری اسلامی ایران، عرصه اقتصاد و معیشت مردم است، تصریح کرد: بار اصلی این جنگ اقتصادی بر دوش تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی قرار دارد و دولت مصمم است بسترهای لازم را برای فعالیت مؤثر و پایدار این بخش فراهم کرده و موانع موجود را از مسیر فعالیت‌های اقتصادی بردارد تا تاب‌آوری اقتصادی کشور تقویت شود.

رئیس جمهور با اشاره به مهم‌ترین مطالبات و مشکلات فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش عمده چالش‌های تجار و بازرگانان در حوزه‌های ارزی، گمرکی، بانکی و مالیاتی متمرکز است و دولت آمادگی کامل دارد در هر بخشی که نیاز باشد، با اصلاح فرآیندها، بازنگری مقررات و حتی اصلاح قوانین، زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

پزشکیان تقویت بخش خصوصی را بخشی از راهبرد کلان افزایش قدرت اقتصادی کشور دانست و افزود: باور ما این است که هر میزان بخش خصوصی توانمندتر، چابک‌تر و فعال‌تر باشد، بنیه اقتصادی کشور نیز مستحکم‌تر خواهد شد و قدرت ملی در برابر فشارها و تهدیدات خارجی افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور با بیان اینکه حضور وی در اتاق بازرگانی تهران بر مبنای همین نگاه راهبردی صورت گرفته است، اظهار داشت: دلیل حضور من در جمع فعالان اقتصادی این است که معتقدم اصلی‌ترین میدان جنگ امروز، جنگ اقتصادی است؛ دشمن پس از ناکامی در تحقق اهداف خود در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر آسیب‌زدن به تاب‌آوری اقتصادی کشور و ایجاد اخلال در معیشت مردم قرار داده است.

پزشکیان همچنین با قدردانی ویژه از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: اگر تلاش‌های مسئولانه، وطن‌دوستانه و شبانه‌روزی شما در روزهای سخت اخیر نبود، کشور در تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار با مشکلات جدی مواجه می‌شد و بخش خصوصی نشان داد که در شرایط حساس، در خط مقدم دفاع از اقتصاد ملی قرار دارد.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه تجارت و بازرگانی در حکمرانی اسلامی و توسعه کشور افزود: در آموزه‌های دینی نیز بر نقش کلیدی تجار و بازرگانان در قوام و پایداری کشور تأکید شده است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین امام علی (ع) در نامه تاریخی خود به مالک اشتر، بر اهمیت جایگاه تجار و بازرگانان در پایداری ارکان مختلف کشور تأکید فرموده‌اند.

پزشکیان با دعوت به هم‌افزایی و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان حاکمیت تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و همکاری مشترک برای حل مسائل کشور هستیم و خوشبختانه روسای قوای قضاییه و مقننه کشور نیز نگاه مثبتی نسبت به فعالان اقتصادی و ضرورت حمایت از بخش خصوصی دارند.

رئیس جمهور افزود: دشمن به‌دنبال آن است که فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانانی که جلوداران جنگ اقتصادی هستند، دچار فرسایش و آسیب شوند، اما دولت اجازه نخواهد داد بخش خصوصی زمین بخورد و در مقابل انتظار دارد فعالان اقتصادی نیز با تمام توان اجازه ندهند اقتصاد کشور دچار اختلال و آسیب شود.

پزشکیان ضمن درخواست از فعالان اقتصادی برای درک شرایط ویژه کشور و محدودیت‌ها و ملاحظات دولت در شرایط فعلی، بر ضرورت همکاری مشترک برای سالم‌سازی اقتصاد، مقابله با رانت، فساد و ویژه‌خواری تأکید کرد و گفت: عبور موفق از شرایط پیچیده اقتصادی نیازمند اعتماد متقابل، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت واقعی همه بخش‌ها در مسیر حفظ منافع ملی و تقویت اقتصاد کشور است.