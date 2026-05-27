اعلام برگزاری مجلس یادبود شهدای خانواده امام شهید

به گزارش تابناک؛ رسانه رهبر انقلاب با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مجلس یادبود شهدای خانوادهٔ امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی (شهیدان مصباح‌الهدی باقری، سیده بشری حسینی خامنه‌ای، زهرا حداد عادل و زهرا محمدی گلپایگانی) پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ خرداد از ساعت ۱۶ تا ۱۸ مصلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از طرف خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.»