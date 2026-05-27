دکتر طاهره چنگیز تاکید کرد: همچنین پیرو بخشنامه‌های قبلی، لازم است کلاس‌های عملی و بالینی کلیه دانشجویان به صورت حضوری برگزار گردد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی، اعلام کرد که دانشگاه ها می توانند در فرصت باقی مانده تا پایان ترم جاری نسبت به تشکیل کلاس های حضوری برای مقاطع تحصیلات تکمیلی اقدام کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دکتر طاهره چنگیز در نامه‌ای به معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان انتقال خون ایران، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، انستیتو پاستور ایران، انستیتو آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی و دانشگاه تربیت مدرس، اعلام کرد: پیرو بخشنامه های قبلی در خصوص استمرار روندهای آموزشی و با عنایت به ضرورت حفظ کیفیت آموزش و در نظر گرفتن سلامت و آرامش خاطر دانشجویان عزیز و با توجه به شرایط موجود و هماهنگی های به عمل آمده با مراجع ذیربط، دانشگاه ها می توانند در فرصت باقیمانده تا پایان ترم جاری نسبت به تشکیل کلاس های حضوری برای مقاطع تحصیلات تکمیلی اقدام فرمایند.

وی تاکید کرد: همچنین پیرو بخشنامه های قبلی، لازم است کلاس های عملی و بالینی کلیه دانشجویان به صورت حضوری برگزار گردد.

دراین نامه تصریح شده، ضمنا مجددا بر برگزاری کلیه آزمون ها به صورت حضوری تاکید می شود.