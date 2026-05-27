درخواست پرسپولیس از دادگاه عالی ورزش

باشگاه پرسپولیس در بهمن ماه سال گذشته، پس از رد شکایتش از باشگاه ملوان انزلی در کمیته انضباطی و استیناف، این پرونده را به دادگاه عالی ورزش (CAS) ارجاع داد تا از این طریق خواسته خود را دنبال کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پرسپولیسی‌ها سال گذشته پس از اینکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه ملوان را در دیدار با استقلال و تراکتور به دلیل استفاده از یک بازیکن غیر مجاز (سینا خادم پور) بازنده اعلام کرده بود، از ملوان شکایت کردند و خواستار اجرای همین قانون برای خود شدند اما این شکایت در کمیته انضباطی و استیناف رد شد.

باشگاه پرسپولیس اکنون و در شرایطی که قرار است نمایندگان ایران در آسیا براساس جایگاه‌شان در جدول مشخص شود، از دادگاه CAS درخواست کرده تا زمان رسیدگی به این پرونده و اعلام رای نهایی، به دلیل شرایط خاص موجود دستور توقف رای کمیته انضباطی صادر و فعلا تا مشخص شدن تکلیف پرونده پرسپولیس، 2 امتیاز داده شده به استقلال و تراکتور کسر شود.

شنیده ها حاکی از آن است که دادگاه CAS نیز در این باره از فدراسیون فوتبال استعلام گرفته تا بعد از آن درباره درخواست پرسپولیس تصمیم بگیرد.