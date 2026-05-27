فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد از دستگیری اعضای یک باند چهارنفره تصادفات ساختگی در غرب مازندران خبر داد و گفت: این متهمان با صحنه‌سازی تصادفات صوری در محورهای پرتردد، خودروهای لوکس را طعمه قرار داده و با استناد به مقصر جلوه دادن رانندگان و تهدید به هزینه‌های سنگین تعمیرات، به اخاذی پرداخته بودند.

سرهنگ نیما تقوی روز چهارشنبه گفت: اعضای یک باند حرفه‌ای با رصد مسیرهای پررفت و آمد، خودروهای گران‌قیمت و لوکس را شناسایی و با استفاده از سه خودروی مختلف، صحنه‌ی تصادف را به گونه‌ای طراحی می‌کردند که راننده‌ی خودروی لوکس مقصر جلوه داده شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با اشاره به شیوه‌ی عملکرد این باند خاطرنشان کرد: متهمان با سوءاستفاده از قیمت بالای قطعات و هزینه‌های گزاف تعمیرات خودروهای لوکس، رانندگان را تحت فشار روانی قرار می‌دادند و به جای ارجاع به بیمه، با ارعاب و تهدید، مبالغ کلان وجوه نقد و حتی مدارک شناسایی را از آن‌ها دریافت می‌کردند.

این مقام مسوول گفت: پس از شکایت شماری از مالکان خودروهای لوکس، گروه‌های اطلاعاتی پلیس وارد عمل شده و با انجام اقدامات پیچیده فنی و اطلاعاتی، هر چهار عضو این باند را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان پس از مواجهه با ادله‌ی پلیس، به ده‌ها فقره اخاذی از رانندگان خودروهای گران‌قیمت اعتراف کردند و پرونده آن‌ها پس از تکمیل، به مرجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی عباس‌آباد تصریح کرد: متهمان با صدور قرار بازداشت موقت، بلافاصله روانه زندان شدند و تحقیقات تکمیلی پیرامون پرونده در جریان است