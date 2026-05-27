پیام تبریک پوتین به مسلمانان جهان

شما با پیروی از دستورات و سنت‌های دیرینه اجدادتان، این جشن باستانی را که مؤمنان را به ریشه‌های اسلام دعوت می‌کند و به نیکی، عدالت، مهربانی و پرهیزگاری فرامی‌خواند، به طور گسترده گرامی می‌دارید.

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور روسیه در پیامی به مناسبت عید قربان نوشت: شما با پیروی از دستورات و سنت‌های دیرینه اجدادتان، این جشن باستانی را که مؤمنان را به ریشه‌های اسلام دعوت می‌کند و به نیکی، عدالت، مهربانی و پرهیزگاری فرامی‌خواند، به طور گسترده گرامی می‌دارید.

سازمان‌های اسلامی به طور فعال در زندگی عمومی و فرهنگی روسیه مشارکت دارند، به تقویت ارزش‌های خانوادگی، تربیت نسل جوان در روحیه میهن‌پرستی و اجرای ابتکارات آموزشی و خیریه اجتماعی اهمیت می‌دهند.

فعالیت ارزشمند شما در حمایت از مدافعان میهن و خانواده‌های آنها، شایسته قدردانی عمیق است.