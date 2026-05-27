رسانههای اسرائیل: منطقه شمالی عملاً از دست رفت!
رسانههای عبری گزارش دادند که به نظر میرسد که منطقه شمال فلسطین اشغالی عملا از کنترل رژیم صهیونیستی خارج شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه معاریو نوشت: آنچه در آغاز یک پیروزی تاریخی بزرگ به نظر میرسید به بنبستی تبدیل شده است که از آن بوی شکستی استراتژیک به مشام میرسد. اقدام زمینی برای تغییر استراتژیک واقعیت نیست و چیزی بیشتر از گسترش «میدان تیراندازی به اردکها» در لبنان نیست.
این روزنامه نوشت ساکنان شهرکهای مرزی با لبنان بهایی دوچندان را میپردازند؛ تهدید امنیتی مستمر و فرسایش اقتصادی در آن واحد.
همچنین روزنامه هاآرتص نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی هیچگونه راه حل فراگیری برای پهپادهای انتحاری حزب الله ندارد.
این روزنامه در گزارشی نوشت: در ارتش میگویند که به دنبال راهحلهایی برای تهدید پهپادها هستند اما تا این ساعت هیچگونه راهحل فراگیری وجود ندارد. از آغاز درگیریهای کنونی در لبنان ۲۲ سرباز کشته شدهاند. بیشتر این سربازان با پهپادهای انتحاری جان خود را از دست دادند.
ایان ذکر است، حزبالله لبنان در پاسخ به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی حملات پهپادی خود را علیه این رژیم افزایش داده است. طی دو روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی تجاوزات خود را در لبنان گسترش داده است که به گفته وزارت بهداشت لبنان روز گذشته این حملات به شهادت دست کم ۳۱ تن منجر شد.