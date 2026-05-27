برگزاری نماز عید سعید قربان در مسجد الاقصی

حدود ۱۴۰ هزار فلسطینی امروز در مسجد الاقصی نماز عید سعید قربان را در سایه محدودیت‌ها و تدابیر امنیتی شدید رژیم صهیونیستی در شهرک قدیمی قدس و مسیرهای منتهی به این مسجد برگزار کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، نماز عید سعید قربان همچنین در کرانه باختری و غزه برگزار شد.

در عین حال برگزاری نماز عید سعید قربان در سایه ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین انجام شد.