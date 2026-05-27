برگزاری نماز عید سعید قربان در مسجد الاقصی
حدود ۱۴۰ هزار فلسطینی امروز چهارشنبه نماز عید سعید قربان را در مسجد الاقصی برگزار کردند.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۹۳| |
599 بازدید
حدود ۱۴۰ هزار فلسطینی امروز در مسجد الاقصی نماز عید سعید قربان را در سایه محدودیتها و تدابیر امنیتی شدید رژیم صهیونیستی در شهرک قدیمی قدس و مسیرهای منتهی به این مسجد برگزار کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، نماز عید سعید قربان همچنین در کرانه باختری و غزه برگزار شد.
در عین حال برگزاری نماز عید سعید قربان در سایه ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین انجام شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟