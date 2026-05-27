صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله اسرائیل به برگزارکنندگان جشن غدیر در غزه

منابع رسانه‌ای از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به ساختمانی در نوار غزه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۸۶
| |
1196 بازدید

حمله اسرائیل به برگزارکنندگان جشن غدیر در غزه

عکس آرشیوی است

منابع خبری از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به ساختمانی در مرکز نوار غزه خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمله هوایی اسرائیل، یک ساختمان مسکونی در غرب غزه را در بحبوحه جشن‌های عید قربان تخریب کرد.

گفتنی است؛ حملات اسرائیل در آستانه عید قربان منجر به شهادت دست کم ۹ فلسطینی شده است. 
این حملات یک ساختمان مسکونی حاوی مغازه‌ها، سقف یک ساختمان مسکونی دیگر در شلوغ‌ترین منطقه تجاری شهر غزه، یک وسیله نقلیه غیرنظامی و تجمع غیرنظامیان در مرکز و جنوب غزه را هدف قرار داد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله اسرائیل غزه عید قربان جشن عید قربان حمله هوایی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار تخلیه شهر صور و آواره شدن مردم لبنان
نقض آتش‌بس؛ اسرائیل به جنوب غزه حمله کرد
شهادت مادر و ۶ فرزندش در حمله اسرائیل
تیم خبری شبکۀ سعودی از غزه اخراج شد
المیادین: اسرائیل باز در تهران شکست خورد
جنگ غزه ۱۰ روزه شد
حمله بامدادی ارتش اسرائیل به نوار غزه
روز خونین در غزه؛/ده‌ها شهید درحملات بی‌وقفه اسرائیل
اسرائیل باز هم به غزه حمله خواهد کرد
لحظات ترور فرزندان اسماعیل هنیه و واکنش هنیه
ویرانی گسترده در نوار غزه در پی حملات هوایی
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع مقاومت در غزه
گوهر كمياب تهذيب نفس
لحظات حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی سوریه
شکافتن حصارهای فسلطین اشغالی و آغاز حمله
حمله شبکه اسرائیلی به ستاره حامی فلسطین!
رژیم صهیونیستی بار دیگر آتش‌بس را نقض کرد
هواپیماهای رژیم صهیونیستی به غزه حمله کردند
افزایش شهدای غزه در حملات تازه رژیم اسرائیل
عیدقربان، روز ملی کهریزک
حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه ادامه دارد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lm2
tabnak.ir/005lm2