حمله اسرائیل به برگزارکنندگان جشن غدیر در غزه

عکس آرشیوی است

منابع خبری از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به ساختمانی در مرکز نوار غزه خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمله هوایی اسرائیل، یک ساختمان مسکونی در غرب غزه را در بحبوحه جشن‌های عید قربان تخریب کرد.

گفتنی است؛ حملات اسرائیل در آستانه عید قربان منجر به شهادت دست کم ۹ فلسطینی شده است.

این حملات یک ساختمان مسکونی حاوی مغازه‌ها، سقف یک ساختمان مسکونی دیگر در شلوغ‌ترین منطقه تجاری شهر غزه، یک وسیله نقلیه غیرنظامی و تجمع غیرنظامیان در مرکز و جنوب غزه را هدف قرار داد.