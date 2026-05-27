صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش بینی افزایش دما برای این استان‌ها

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: با پایان فعالیت سامانه‌های بارشی، از پنجشنبه روند افزایش دما در ۱۶ استان آغاز می‌شود و وزش باد و گردوخاک پدیده غالب کشور خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۷۲
| |
1481 بازدید

پیش بینی افزایش دما برای این استان‌ها

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: از امروز (چهارشنبه، ۶ خرداد) تا روز جمعه (۸ خرداد) پدیده غالب جوی در اغلب مناطق کشور طی روزهای آینده، افزایش سرعت وزش باد خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: در ساعات بعدازظهر امروز، در نیمه شمالی کشور و بسیاری از استان‌ها، افزایش وزش باد همراه با خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد و این شرایط در روزهای آینده نیز تداوم دارد. افزایش سرعت باد و گرد و خاک از مهم‌ترین پدیده‌های جوی روزهای پیش‌رو در کشور محسوب می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روند افزایش دما تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، اما از روز شنبه (۹ خرداد) مجدد کاهش دما آغاز می‌شود. درخصوص نفوذ توده هوای نسبتاً گرم طی روزهای پنجشنبه (۷ خرداد) و جمعه (۸ خرداد) در ۱۶ استان کشور هشدار زرد صادر شده است.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: بر اساس این هشدار، روز پنجشنبه در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و روز جمعه استان‌های خوزستان، جنوب ایلام، اصفهان، قم، البرز، تهران، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی تحت تأثیر توده هوای گرم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: این هشدارها دو بخش دارد؛ بخش نخست مربوط به وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک است و بخش دوم به افزایش دما مربوط می‌شود. به‌ویژه در روزهای پنجشنبه (۷ خرداد) و جمعه، افزایش دما در مناطق ساحلی دریای خزر محسوس‌تر خواهد بود.

ضیائیان تصریح کرد: استان‌های مازندران، گلستان و گیلان طی روزهای پایانی هفته با افزایش محسوس دما مواجه خواهند شد و به دلیل همراهی این شرایط با وزش باد، احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال کشور وجود دارد.

وی درباره وضعیت آب‌وهوای تهران نیز اظهار کرد: در روزهای آینده برای تهران افزایش دما پیش‌بینی می‌شود. روز چهارشنبه بین یک تا ۲ درجه افزایش دما خواهیم داشت، روز پنجشنبه نیز حدود یک تا ۲ درجه نسبت به چهارشنبه گرم‌تر می‌شود و روز جمعه هم افزایش دما نسبت به روز قبل ادامه دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای تهران در روز جمعه به حدود ۳۶ درجه سانتی‌گراد برسد، اما از روز شنبه (۹ خرداد) میانگین دما مجدد کاهش پیدا خواهد کرد.

وی درباره وضعیت بارش‌ها در کشور نیز یادآور شد: بارش‌ها نسبت به هفته‌های گذشته بسیار محدودتر شده و عمدتاً به برخی مناطق شمال غرب کشور اختصاص دارد. در حال حاضر اغلب نقاط کشور بدون بارش هستند.

ضیائیان افزود: امروز تقریباً در هیچ‌یک از مناطق کشور بارندگی پیش‌بینی نشده و فردا (پنجشنبه، ۷ خرداد) نیز اغلب استان‌ها بدون بارش خواهند بود.

وی ادامه داد: روز جمعه مجدداً در برخی مناطق شمال غرب کشور شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل احتمال بارندگی وجود دارد و روز شنبه نیز بارش‌ها به استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل و شمال آذربایجان غربی محدود می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده، اغلب مناطق کشور شرایطی بدون بارش را تجربه خواهند کرد و پدیده غالب جوی، افزایش دما، وزش باد و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک خواهد بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دمای هوا هواشناسی هوای گرم سازمان هواشناسی ورود سامانه بارشی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار به مسافران شمال برای گرمای شدید + نقشه دمایی
کاهش دمای هوا در راه است
پاییز امسال را چگونه می گذرانیم؟!
ماندگاری هوای گرم در اغلب مناطق ایران
بارش برف و باران در نیمه شمالی کشور
تداوم هوای گرم پاییزی در بیشتر مناطق کشور
آخرین وضعیت از دمای هوا در مناطق مختلف کشور
ثبت دمای 39 درجه ای برای مهاباد
سامانه جدید بارشی وارد کشور می‌شود
افزایش دمای هوا در روزهای آینده
ورود موج جدید گرمای بی‌سابقه به کشور
کاهش دمای ۷ مرکز استان به زیر صفر درجه
وضعیت آب و هوا تا اوایل مهرماه
سامانه بارشی جدید به کشور وارد می‌شود
هوای تهران آخر هفته گرم می‌شود
تداوم بارش‌های ضعیف در شمال کشور
بارش متناوب از ظهر فردا تا پایان هفته در تهران
هوای گرم تا ۲۰ مرداد در کشور ماندگار است
کاهش ۶درجه ای دما از یکشنبه
ماندگاری هوای گرم تا ۱۰ روز آینده در این استان
ماندگاری هوای گرم در کشور
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005llo
tabnak.ir/005llo