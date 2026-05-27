حمله شدید ترامپ به رسانه‌های آمریکایی

ترامپ با انتشار پستی عجیب از رسانه‌های منتقد و مخالف خود به شدت انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۶۱
3971 بازدید
۱۳

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقادی شدید از رسانه‌های آمریکایی در تروث سوشال نوشت:

اگر ایران تسلیم شود، اعتراف کند که ناوگانشان ناپدید شده و در کف دریا آرام گرفته است، و نیروی هوایی‌شان دیگر با ما نیست، و اگر تمام ارتششان از تهران خارج شود، اسلحه را رها کند و دست‌هایش را بالا ببرد، هرکدام فریاد بزنند «من تسلیم می‌شوم، من تسلیم می‌شوم» و پرچم سفید نمایندگی را دیوانه‌وار تکان دهند،

و اگر تمام رهبری باقی‌مانده‌شان همه «اسناد تسلیم» لازم را امضا کند و شکست خود را در برابر قدرت و عظمت ایالات متحده آمریکا بپذیرد، روزنامه‌های در حال افول نیویورک تایمز، چین استریت ژورنال (وال استریت ژورنال!) و سی ان ان فاسد و اکنون منسوخ، و همه اعضای دیگر رسانه‌های خبری جعلی، تیتر خواهند زد که ایران پیروزی ماهرانه و درخشانی بر ایالات متحده آمریکا به دست آورده است، در حالی که حتی نزدیک هم نبود. دموکرات‌ها و رسانه‌ها کاملاً از مسیر خارج شده‌اند. آنها دیوانه شده‌اند!!! 

آمریکا ترامپ رسانه های آمریکایی نیویورک تایمز وال استریت ژورنال ایران جنگ
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
مرتیکه دیوانه
ناشناس
United States of America
۰۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
عقده خود برتر بینی و روانی هستی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
از عصه دق کن و بمیر
یک ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۰۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
جالبه همیشه دیوانه ها مثل ترامپ خودشان را عاقل ترین مردم میدانند!!@@
ایران
Netherlands (Kingdom of the)
۰۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
همینکه روزی ۶۰ تا توئیت میزنه نشانه ای از احمق بودنشه،انگار اولین بار توی عمرشه که با توئیت آشنا شده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
زیاد پلی استشن بازی می کند.
به نطر می رسد در ذهنش چیزی که می گوید نقش بسته.
خوک زرد متوهم اپستینی.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
در مورد بسته بودن تنگه نظری نداری؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
شکست خوردی قمارباز احمق دنیا همینو میگه
حبیب
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
ان شالله این آرزوها رو به یاری خدا به گور خواهی برد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
شغال فاشیست میخواهد هر طور شده خود را پیروز نشان دهد
