حمله شدید ترامپ به رسانههای آمریکایی
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقادی شدید از رسانههای آمریکایی در تروث سوشال نوشت:
اگر ایران تسلیم شود، اعتراف کند که ناوگانشان ناپدید شده و در کف دریا آرام گرفته است، و نیروی هواییشان دیگر با ما نیست، و اگر تمام ارتششان از تهران خارج شود، اسلحه را رها کند و دستهایش را بالا ببرد، هرکدام فریاد بزنند «من تسلیم میشوم، من تسلیم میشوم» و پرچم سفید نمایندگی را دیوانهوار تکان دهند،
و اگر تمام رهبری باقیماندهشان همه «اسناد تسلیم» لازم را امضا کند و شکست خود را در برابر قدرت و عظمت ایالات متحده آمریکا بپذیرد، روزنامههای در حال افول نیویورک تایمز، چین استریت ژورنال (وال استریت ژورنال!) و سی ان ان فاسد و اکنون منسوخ، و همه اعضای دیگر رسانههای خبری جعلی، تیتر خواهند زد که ایران پیروزی ماهرانه و درخشانی بر ایالات متحده آمریکا به دست آورده است، در حالی که حتی نزدیک هم نبود. دموکراتها و رسانهها کاملاً از مسیر خارج شدهاند. آنها دیوانه شدهاند!!!
به نطر می رسد در ذهنش چیزی که می گوید نقش بسته.
