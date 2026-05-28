درد‌های دیسک گردن گاهی آن‌قدر آزاردهنده می‌شوند که خواب شبانه، تمرکز روزانه و حتی کار‌های معمولی مثل رانندگی یا کار با موبایل را مختل می‌کنند. وقتی درد از گردن به شانه و بازو تیر می‌کشد، خیلی از افراد به دنبال یک راه طبیعی و کم‌عارضه برای تسکین آن می‌گردند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ درمان‌های گیاهی و ماساژ با روغن‌های طبیعی توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. حالا می‌خواهیم در این مقاله سراغ معرفی و بررسی بهترین روغن برای دیسک گردن مثل روغن سیاه دانه، زنجبیل، نعنا فلفلی و ... برویم. از شما دعوت می‌کنیم که تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

استفاده از بهترین گردنبند طبی برای دیسک گردن، در کنار فیزیوتراپی و تمرینات اصلاحی یا روغن‌های گیاهی، روند بهبود را سرعت می‌بخشد. البته ماساژ با روغن‌های گیاهی می‌تواند فقط به کاهش موقت درد و التهاب عضلات اطراف گردن کمک کند و شواهد قطعی برای درمان دیسک گردن با روغن وجود ندارد. این محصولات بیشتر نقش مکمل دارند و بهتر است همزمان با درمان‌های پزشکی، فیزیوتراپی و طبق نظر پزشک استفاده شوند.

در ادامه، رایج‌ترین روغن‌های مورد استفاده برای تسکین درد دیسک گردن را بررسی کرده‌ایم. گرفتن ماساژ درمانی (یو می‌هو) نیز به شدت توصیه می‌شود که می‌تواند تا حد زیادی درد‌ها را بهبود بخشد و درمان انجام دهد.. روغن سیاه دانه

روغن سیاه دانه به دلیل وجود ترکیباتی مانند تیموکینون، دارای خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی است. این روغن می‌تواند در کاهش التهاب عضلات و بافت‌های اطراف مهره‌های گردنی تاثیرگذار باشد؛ در طب سنتی، از آن به‌عنوان روغنی با طبع گرم برای درد‌های عضلانی استفاده می‌شود.

فراموش نکنید که گرم کردن ملایم روغن پیش از ماساژ ممکن است اثر تسکین‌دهندگی آن را افزایش دهد. در ضمن خوب است بدانید که در کنار استفاده از روغن‌های گیاهی، استفاده از گردنبند طبی به کاهش فشار روی مهره‌های گردن کمک زیادی می‌کند.

نکات مثبت

دارای خواص ضدالتهابی قوی

کمک به کاهش درد‌های عضلانی

مناسب برای ماساژ موضعی گردن

سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و اسید‌های چرب مفید

نکات منفی

احتمال ایجاد حساسیت پوستی در برخی افراد

۲. روغن نعناع فلفلی

گاهی پزشکان برای کاهش فشار روی عضلات گردن، استفاده از شانه‌بند طبی در کنار روغن‌های گرم را توصیه می‌کنند. روغن نعناع به دلیل وجود منتول، اثر خنک‌کنندگی فوری دارد که می‌تواند احساس درد را کاهش دهد. از طرفی برخی مطالعات به خواص ضدالتهابی و ضددردی آن اشاره کرده‌اند.

این روغن با افزایش جریان خون موضعی، در کاهش اسپاسم عضلات گردن تاثیر زیادی می‌گذارد. روغن نعناع تند معمولا به‌صورت رقیق‌شده با روغن‌های حامل مثل جوجوبا و نارگیل برای ماساژ استفاده می‌شود.

نکات مثبت

ایجاد حس خنکی و تسکین سریع

کمک به کاهش اسپاسم عضلانی

دارای خواص ضدالتهابی

مناسب درد‌های عصبی خفیف

نکات منفی

نیاز به رقیق‌سازی با روغن حامل مثل روغن جوجوبا

اثر آن کوتاه‌مدت است

۳. روغن اسطوخودوس

روغن اسطوخودوس به‌عنوان یک روغن آرام‌بخش شناخته می‌شود که می‌تواند تنش عضلانی گردن را کاهش دهد. برخی بررسی‌های بالینی نشان داده‌اند که این روغن در کاهش درد‌های عضلانی موثر است. استفاده شبانه از آن ممکن است علاوه بر تسکین درد، کیفیت خواب را هم بیشتر و بهتر کند.

روعن اسطوخودوس بیشتر برای درد‌های ناشی از تنش و گرفتگی عضلات پیشنهاد می‌شود. جالب است بدانید که در کنار روغن‌درمانی، انجام حرکات یوگا برای گردن درد می‌تواند به کاهش گرفتگی عضلات کمک زیادی کند.

نکات مثبت

خاصیت آرام‌بخش و ضدالتهاب

کمک به کاهش تنش عضلانی

مناسب استفاده پیش از خواب

رایحه ملایم و قابل‌تحمل

نکات منفی

تاثیر محدود در درد‌های شدید عصبی

احتمال حساسیت در پوست‌های بسیار حساس

۴. روغن زنجبیل

روغن زنجبیل به دلیل ترکیبات فعال ضدالتهابی، در کاهش التهاب مفاصل و عضلات کاربرد دارد. این روغن با افزایش گردش خون موضعی می‌تواند درد گردن را کمتر کند. در مواردی که درد ناشی از التهاب عضلانی باشد، مصرف موضعی روغن زنجبیل مفید است.

این محصول معمولا به‌صورت ترکیب با روغن‌های حامل مثل روغن نارگیل یا روغن گل رز استفاده می‌شود. باید اشاره کنیم که اگر درد گردن شما ناشی از وضعیت نامناسب نشستن است، استفاده از قوزبند طبی در کنار روغن درمانی بسیار موثر خواهد بود.

نکات مثبت

خاصیت ضدالتهابی قابل توجه

کمک به کاهش درد عضلانی

افزایش گردش خون موضعی

مناسب ماساژ درمانی

نکات منفی

احتمال ایجاد گرمی و سوزش در پوست حساس

نیاز به رقیق‌سازی

نامناسب برای پوست‌های تحریک‌پذیر

۵. روغن اکالیپتوس

روغن اکالیپتوس دارای خواص ضدالتهابی و ضددرد است و در تسکین درد‌های عضلانی کاربرد زیادی دارد. این روغن می‌تواند در کاهش التهاب بافت‌های نرم اطراف مهره‌های گردن موثر باشد. اثر آن معمولا به‌صورت احساس خنکی و کاهش گرفتگی عضلات ظاهر می‌شود. دقت کنید که استفاده موضعی از روغن اکالیپتوس باید با احتیاط و تست حساسیت انجام شود.

نکات مثبت

کاهش التهاب و گرفتگی عضلات

دارای خاصیت ضددرد

مناسب ماساژ موضعی

نکات منفی

احتمال تحریک پوست

نیاز به تست حساسیت قبل از مصرف

۶. روغن بادام تلخ

روغن بادام تلخ در ماساژ درمانی برای کاهش تنش و خستگی عضلات استفاده می‌شود. این روغن با داشتن خاصیت نرم‌کنندگی و ضدالتهابی می‌تواند در کاهش درد گردن اثر زیادی داشته باشد. استفاده منظم و دوره‌ای از روغن بادام تلخ، ممکن است به بهبود تدریجی درد کمک کند. این محصول گیاهی معمولا برای درد‌های مفصلی و عضلانی مزمن هم کاربرد دارد.

نکات مثبت

کمک به کاهش تنش عضلانی

خاصیت ضدالتهابی

مناسب ماساژ درمانی

سرشار از ویتامین E و اسید‌های چرب

نکات منفی

احتمال ایجاد حساسیت در برخی افراد. روغن خشخاش

روغن خشخاش به‌عنوان مسکن طبیعی در طب سنتی، مشهور است. از طرفی این روغن برای درد‌های عضلانی، مفصلی و سیاتیک هم کاربرد دارد. ماساژ موضعی گردن با روغن خشخاش ممکن است به کاهش التهاب و درد گردن تاثیر زیادی بگذارد. توجه داشته باشید که استفاده از این مسکن گیاهی باید به‌صورت موضعی و کنترل‌شده انجام شود.

نکات مثبت

اثر تسکین‌دهنده درد عضلانی

مناسب درد‌های مفصلی

کمک به آرام شدن گرفتگی عضلات

نکات منفی

احتمال حساسیت پوستی (حتما تست شود)

نحوه استفاده از بهترین روغن برای دیسک گردن

پیدا کردن یک روغن گیاهی مناسب برای کاهش درد دیسک گردن فقط شروع راه است؛ چیزی که اهمیت بیشتری دارد، نحوه صحیح استفاده از آن است. اگر روغن‌های گیاهی بدون آگاهی مصرف شوند، ممکن است سوزش، قرمزی یا حساسیت پوستی به وجود آورند. برای اینکه بیشترین اثر درمانی را بگیرید و در عین حال از عوارض احتمالی جلوگیری کنید، بهتر است مراحل زیر را به خوبی انجام دهید:

استفاده موضعی و اصولی: روغن‌های گیاهی باید مستقیما روی ناحیه دردناک گردن استفاده شوند. می‌توانید آنها را هنگام ماساژ ملایم به کار ببرید یا مقدار کمی از روغن را روی پوست بمالید و به‌آرامی پخش کنید. تمیز بودن پوست گردن پیش از استفاده اهمیت زیادی دارد؛ زیرا جذب روغن را افزایش می‌دهد و اثربخشی آن را بیشتر می‌کند.

رقیق‌سازی پیش از مصرف: بسیاری از روغن‌های گیاهی به‌ویژه انواع اسانسی، غلیظ هستند و نباید به‌صورت خالص استفاده شوند. برای مصرف ایمن، حداکثر ۶ قطره از روغن انتخابی را با حدود ۶ قاشق چای‌خوری یک روغن حامل مانند جوجوبا یا زیتون ترکیب کنید.

تست حساسیت: پیش از مصرف گسترده روی قسمت زیادی از پوست، مقدار کمی از ترکیب را روی بخش کوچکی از پوست (مثلا قسمت داخلی ساعد) امتحان کنید. اگر پس از ۲۴ ساعت نشانه‌ای از سوزش، خارش یا التهاب مشاهده نشد، می‌توانید با اطمینان بیشتری آن را روی گردن استفاده کنید.

ماساژ دادن: در زمان استفاده، مقدار مناسبی از روغن رقیق‌شده را روی گردن بمالید و با حرکات آرام و دورانی ماساژ دهید تا به‌خوبی جذب پوست شود. این کار علاوه بر کمک به نفوذ بهتر روغن، باعث افزایش گردش خون و کاهش گرفتگی عضلات هم خواهد شد.