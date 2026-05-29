برترین گلزنان تاریخ جام جهانی؛ از کلوزه و رونالدو تا فونتن و پله/ فرصت تاریخی در دست مسی و امباپه!

آلمانی‌ها که پس از برزیل با ۵ عنوان قهرمانی در جام جهانی پرافتخارترین تیم دنیا محسوب می‌شوند، توانسته‌اند در کنار ایتالیا با ۴ عنوان قهرمانی به عنوان دومین تیم پرافتخار جهان لقب بگیرند، در میان گلزنان تاریخ جام جهانی هم جایگاه خوبی دارند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیست‌وسومین دوره جام جهانی فوتبال در حالی ۱۳ روز دیگر آغاز می‌شود که دو بازیکن در میان ۱۵ گلزن برتر تاریخ جام جهانی که بیش از ۱۰ گل به ثمر رسانده‌اند، همچنان حضور در این تورنمنت را تجربه خواهند کرد و این فرصت را دارند که آمار خود را در تاریخ بالاتر ببرند. لیونل مسی از آرژانتین که احتمالاً ششمین دوره حضورش آخرین دوره حضور او در جام جهانی خواهد بود و کیلیان امباپه که با آماری فوق‌العاده و فرصت حضور در حداقل دو جام جهانی دیگر، این شانس را دارد که نام خود را در صدر جدول برترین گلزنان تاریخ جام جهانی جای بدهد.

در میان برترین گلزنان تاریخ جام جهانی، میروسلاو کلوزه از آلمان بهترین آمار را دارد که با ۱۶ گل صدرنشین است. آماری که او در ۴ دوره حضورش در جام جهانی و ۲۴ مسابقه ثبت کرده؛ کلوزه از جام جهانی ۲۰۰۲ تا جام جهانی ۲۰۱۴ که با آلمان قهرمان شد، لباس تیم ملی کشورش را به تن کرد و به ترتیب ۵ گل، ۵ گل، ۴ گل و ۲ گل برای ژرمن‌ها به ثمر رساند.

رونالدو لوئیس نازاریو ده لیما از برزیل که از جام جهانی ۱۹۹۴ تا جام جهانی ۲۰۰۶ در خط حمله سلسائو درخشید و مهاجم افسانه‌ای پرافتخارترین تیم دنیا بود، پس از کلوزه با ۱۵ گل برترین گلزن تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود که در اولین تجربه‌اش گلی به ثمر نرساند، اما در سه جام جهانی بعدی به ترتیب ۴ بار، ۸ بار و ۳ بار برای برزیلی‌ها گلزنی کرد.

آلمانی‌ها که پس از برزیل با ۵ عنوان قهرمانی در جام جهانی پرافتخارترین تیم دنیا محسوب می‌شوند، توانسته‌اند در کنار ایتالیا با ۴ عنوان قهرمانی به عنوان دومین تیم پرافتخار جهان لقب بگیرند، در میان گلزنان تاریخ جام جهانی هم جایگاه خوبی دارند. در میان ۱۵ گلزن برتر جام جهانی با بیش از ۱۰ گل زده، پنج جایگاه به ژرمن‌ها اختصاص دارد که در میان آنها جایگاه نفر سوم را گرد مولر افسانه‌ای از آن خود کرده است؛ مولر در حالی ۱۴ گل برای آلمان غربی به ثمر رسانده که این تعداد گل را تنها در دو دوره جام جهانی و ۱۳ مسابقه وارد دروازه حریفان کرده که در جام جهانی ۱۹۷۰ موفق شد ۱۰ بار گلزنی کند و در جام جهانی ۱۹۷۴ هم که آلمان به قهرمانی دست یافت، ۴ گل سهم گرد مولر بود. یورگن کلینزمن با ۱۱ گل و توماس مولر و هلموت ران هر کدام با ۱۰ گل دیگر آلمانی‌های حاضر در میان ۱۵ گلزن برتر تاریخ جام جهانی با بیش از ۱۰ گل زده هستند.

آمار گلزنی سایر نفرات در ادامه و در اینفوگرافی تابناک قابل مشاهده است، اما پیش از آن یک آمار فوق‌العاده را هم باید بررسی کرد. ژوست لویی فونتن از فرانسه را احتمالاً باید بهترین مهاجم تاریخ جام جهانی بدانیم. مهاجمی که تنها در یک دوره این مسابقات حضور داشته و موفق شده در جام جهانی ۱۹۵۸ در ۶ مسابقه ۱۳ بار دروازه حریفان را باز کند. آماری که میانگین بالاتر از ۲ گل در هر مسابقه را نشان می‌دهد و رسیدن به آن بسیار سخت است. با این حال در میان ۱۵ گلزن برتر تاریخ جام جهانی احتمالاً هموطن فونتن بتواند به جایگاه بهتری دست پیدا کند و صدرنشین این جدول شود تا بلکه با درخشیدن نام فرانسه در میان برترین گلزنان تاریخ جام جهانی، آمار فوق‌العاده او نیز بیشتر به چشم بیاید.

هم اکنون لیونل مسی از آرژانتین که رتبه پنجم را با به ثمر رساندن ۱۳ گل در ۵ دوره حضور در جام جهانی در اختیار دارد و البته کیلیان امباپه از فرانسه که در رتبه ششم با ۲ دوره حضور و ۱۲ گل برترین گلزنان فعال تاریخ جام جهانی هستند، فرصت دارند که جایگاه خود را ارتقا بدهند. با این تفاوت که احتمالاً مسی آخرین دوره حضورش در جام جهانی است، اما مهاجم فرانسوی حداقل می‌تواند در دو دوره دیگر حضور داشته باشد و به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی و بالاتر از میروسلاو کلوزه بایستد.

در ادامه اینفوگرافی تابناک را می‌بینید که شامل ۹ گلزن برتر جام جهانی است:

همچنین لیست برترین گلزنان تاریخ جام جهانی را که ۱۰ یا بیش از ۱۰ گل به ثمر رسانده‌اند در ادامه می‌آید:

۱-میروسلاو کلوزه، آلمان: ۲۴ بازی در ۴ دوره - ۱۶ گل

جام جهانی ۲۰۰۲ کره‌جنوبی-ژاپن (۵ گل) جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان (۵ گل)، جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی (۴ گل) جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل (۲ گل)

۲-رونالدو، برزیل: ۱۹ بازی در ۴ دوره - ۱۵ گل

جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا (بدون گل) جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه (۴ گل)، جام جهانی ۲۰۰۲ کره‌جنوبی-ژاپن (۸ گل) و جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان (۳ گل)

۳-گرد مولر، آلمان غربی: ۱۳ بازی در ۲ دوره - ۱۴ گل

جام جهانی ۱۹۷۰ مکزیک (۱۰ گل) و جام جهانی ۱۹۷۴ آلمان غربی (۴ گل)

۴-ژوست لویی فونتن، فرانسه: ۶ بازی در یک دوره، ۱۳ گل

جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد

۵-لیونل مسی، آرژانتین؛ ۲۶ بازی در ۵ دوره - ۱۳ گل

جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان (یک گل)، جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی (بدون گل) جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل (۴ گل) جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (یک گل) و جام جهانی ۲۰۲۲ قطر (۷ گل)

۶-کیلیان امباپه، فرانسه: ۱۴ بازی در ۲ دوره - ۱۲ گل

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۴ گل) و جام جهانی ۲۰۲۲ قطر (۸ گل)

۷-پله، برزیل: ۱۴ بازی در ۴ دوره - ۱۲ گل

جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد (۶ گل)، جام جهانی ۱۹۶۲ شیلی (یک گل)، جام جهانی ۱۹۶۶ انگلستان (یک گل) و جام جهانی ۱۹۷۰ مکزیک (۴ گل)

۸-یورگن کلینزمن، آلمان غربی/آلمان: ۱۷ بازی در سه دوره - ۱۱ گل

جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا (۳ گل)، جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا (۵ گل) و جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه (۳ گل)

۹-شاندور کوچیش، مجارستان: ۵ بازی در یک دوره - ۱۱ گل

جام جهانی ۱۹۵۴ سوئیس

۱۰-گابریل باتیستوتا، آرژانتین: ۱۲ بازی در سه دوره - ۱۰ گل

جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا (۴ گل)، جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه (۵ گل) و جام جهانی ۲۰۰۲ کره‌جنوبی-ژاپن (یک گل)

۱۱-تئوفیلو کوبیلاس، پرو: ۱۳ بازی در سه دوره - ۱۰ گل

جام جهانی ۱۹۷۰ مکزیک (۵ گل)، جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین (۵ گل) و جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا (بدون گل)

۱۲-گژگوش لاتو، لهستان: ۲۰ بازی در سه دوره - ۱۰ گل

جام جهانی ۱۹۷۴ آلمان غربی (۷ گل)، جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین (۲ گل) و جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا (یک گل)

۱۳-گری لینکر، انگلستان: ۱۲ بازی در دو دوره - ۱۰ گل

جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک (۶ گل) و جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا (۴ گل)

۱۴-توماس مولر، آلمان: ۱۹ بازی در چهار دوره - ۱۰ گل

جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی (۵ گل)، جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل (۵ گل)، جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (بدون گل) و جام جهانی ۲۰۲۲ قطر (بدون گل)

۱۵-هلموت ران، آلمان غربی: ۱۰ بازی در دو دوره - ۱۰ گل

جام جهانی ۱۹۵۴ سوئیس (۴ گل) و جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد (۶ گل)

به گزارش تابناک، شاید برای خیلی از علاقه‌مندان به فوتبال قرار نداشتن نام بازیکنانی بزرگ چون دیه‌گو مارادونا از آرژانتین یا کریستیانو رونالدو از پرتغال در میان برترین گلزنانی تاریخ جام جهانی با بیش از ۱۰ گل زده، باعث تعجب باشد. با این حال سهم رونالدو به عنوان برترین گلزن ملی جهان با تجربه ۵ دوره حضور در جام جهانی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ و انجام ۲۲ مسابقه ۸ گل بوده است و او هم در جام جهانی پیش‌رو این فرصت را دارد که رکورد خود را ارتقا دهد و حداقل در لیست بازیکنانی قرار بگیرد که در جام جهانی ۱۰ گل یا بیشتر به ثمر رسانده‌اند. مارادونای افسانه‌ای هم با چهار دوره حضور از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۴ و انجام ۲۱ مسابقه موفق به به ثمر رساندن ۸ گل شده که دو گل او در نیمه نهایی جام جهانی ۱۹۸۶ که یکی از آنها معروف به دست خداست و دیگری با دریبل ۷ نفر از بازیکنان حریف از میانه میدان به ثمر رسید، معروف‌ترین گل‌های او به شمار می‌رود. جامی که آرژانتین در فینال هم ۳ بر ۲ آلمان غربی را شکست داد و به قهرمانی رسید.