تابناک گزارش می دهد؛
دام ۱۵ ماههی ایرانخودرو / سود ۲۰ درصدی شرکت، ضرر ۱۰۰ درصدی مردم!
ایرانخودرو با طرح «عید تا عید» پرده از روی یک حقیقت تلخ برداشت: قیمتگذاری دستوری را با تورمِ سازمانیشده جایگزین کرد که در این طرح که بدون قرعهکشی و با بازه تحویل ۱۵ ماهه انجام میشود، مصرفکننده مجبور است خودرویی را بخرد که قیمت نهاییاش هنوز محاسبه نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۱۶۰| |
9490 بازدید
ایرانخودرو مرحله جدید طرح فروش مشارکت در تولید را با عنوان «عید تا عید» را آغاز کرد و ثبتنام این طرح شامل حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده، از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۹ خردادماه آغاز میشود.
این مرحله از فروش که بدون قرعهکشی، بدون اعمال محدودیت کنترل پلاک فعال و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه مهلت دارد خودروهایی نظیر تارا دستی V1، سورن پلاس دوگانهسوز EF7، سورن پلاس TU5P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه می شود که موعد تحویل خودروها از بهمنماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ تعیین شده است و با روش فروش مشارکت در تولید، قیمت خودروها بهصورت غیرقطعی و بر اساس قیمت روز در زمان تحویل محاسبه خواهد شد و سود مشارکت ۲۰.۵ درصدی برای این طرح در نظر گرفته شده است.
این طرح درحالی اجرا می شود که ایرانخودرو به جای قیمتگذاری دستوری عملاً به بازار آزاد اجازه داده است تا قیمت ها را دیکته کند و از آنجایی که تورم و نوسان نرخ ارز در بازهی ۶ تا ۱۸ ماه آینده است و احتمالا تحویل در بهمن ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ است احتمالا قیمت نهایی خودرو جهش قابل توجهی داشته باشد . بنابراین مصرفکننده با پرداخت پیشپرداخت یا همان سود ۲۰.۵ درصد، عملاً در حال پیشخرید خودرو با قیمتی است که حتی خودش نمیداند چقدر خواهد شد. این روش، شفافیت را میکشد و امکان مقایسه با قیمتهای انحصاری را از بین میبرد.
نکته قابل تامل این است که از آنجا که بازه تحویل خودروها از بهمن ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ است و این مدت زمان برای تحویل خودرویی که خط تولید آن فعال است، بسیار طولانی و غیرمنطقی است به همین جهت در این مدت ممکن است که ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت تمامشدهی خودرو در زمان تحویل، به مرز قیمتهای بازار آزاد برسد بنابراین این طرح، مصرفکننده را به گروگان میگیرد تا در بازه زمانی نامشخص، هزینههای متغیر تورم را پرداخت کند.
البته گفته شده است که این طرح در «بدون محدودیت کنترل پلاک» است و معنای یا عدم نیاز به استعلام ثبتی پیچیده و تسهیلگری برای همه است، یا به معنای بیتوجهی به قانون جایگزینی خودروهای فرسوده است و اگر هر کسی بتواند چندین خودروی گرانی بخرد، این طرح تبدیل به کانال جدید رانت برای دلالان میشود. به همین دلیل اگر نظارت دقیقی روی تعداد خودروهای قابل خرید توسط یک شخص نباشد، این «سهولت»، دست دلالان را برای خرید عمده و فروش با سود در بازار آزاد باز میگذارد.
از سویی دیگر، خودروهای ارائه شده مانند تارا، سورن پلاس، پژو ۲۰۷ جزو پرتیراژترینها هستند و وقتی بزرگترین خودروساز کشور به جای اصلاح کیفیت و کاهش قیمت تمامشده، به مدل «مشارکت در تولید» پناه میبرد، نشاندهندهی فرار از مسئولیتپذیری قیمتگذاری است بنابراین این طرح، توجیهکنندهی کیفیت پایین است. مصرفکننده مجبور میشود برای یک خودروی با کیفیت متوسط، هم ریسک تورم را بپذیرد، هم سود شرکت را بپردازد و هم انتظار تحویل در ۱۵ ماه آینده را داشته باشد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۹
تا به کی باید عملکرد خودرو سازهای داخلی که فشاری که به مردم میآورند اگر بیشتر از فشارهای دشمنان خاجی میآورند نباشد کمتر نیست، تحمل کنیم، این باصطلاح تولیدکنندگان دهه هاست که خون مردم را تو شیشه کردند و میکنند. مشکل برخورد قاطع با این موجودات کجاست، رانت است؟ مسئله قرابتی و فامیلی است یا منافع مشترک است. بخدا دیگر بس است.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ولش کن تابناک
دیگه گزارش خودرویی نذار
فقط اعصاب آدم خورد میشه با خوندن این گزارشا
کسی که کاری برای اصلاح این وضعیت نمیکنه
دیگه گزارش خودرویی نذار
فقط اعصاب آدم خورد میشه با خوندن این گزارشا
کسی که کاری برای اصلاح این وضعیت نمیکنه
چرا قیمت تمام شده یک خودرو آن هم با تیراژ اینقدر تمام می شود
چرا خودرو سازان منتاژ کار که خودرو در آنطرف ارزان است و همه در آنطرف مرز بدنبال مشتری هستند اینجا مشتری هست قطره چکانی خودرو می فروشند؟؟؟ چرا فقط قیمت بنزین ارزان است و تورم بدون توجه به آن تغییر میکند ؟؟؟ دنبال کنیم به یک مافیا می رسیم
چرا خودرو سازان منتاژ کار که خودرو در آنطرف ارزان است و همه در آنطرف مرز بدنبال مشتری هستند اینجا مشتری هست قطره چکانی خودرو می فروشند؟؟؟ چرا فقط قیمت بنزین ارزان است و تورم بدون توجه به آن تغییر میکند ؟؟؟ دنبال کنیم به یک مافیا می رسیم
خوب مشتری مجبور نیست این خرید را انجام دهد . ایران خودرو بزور کسی را مجبور نمی کند که در این طرح ها شرکت کنند .
اطمینان داشته باشید اگر ایران خودرو امروز طرحی را اجرا کند که در آن صد هزار خودرو نامشخص را برای ۲۵ سال دیگر و بصورت نقدی پیش فروش کند بلافاصله پس از باز شدن سایت پیش فروش و ظرف کمتر از ۵ دقیقه کلیه آنها را مردمپیش،خرید می،کنند . وقتی که جنین است چرا ایران خودرو و دیگر خودروسازها این طرح ها را اجرا نکنند ؟؟؟؟
اطمینان داشته باشید اگر ایران خودرو امروز طرحی را اجرا کند که در آن صد هزار خودرو نامشخص را برای ۲۵ سال دیگر و بصورت نقدی پیش فروش کند بلافاصله پس از باز شدن سایت پیش فروش و ظرف کمتر از ۵ دقیقه کلیه آنها را مردمپیش،خرید می،کنند . وقتی که جنین است چرا ایران خودرو و دیگر خودروسازها این طرح ها را اجرا نکنند ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ناشناس| |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
میکنن
شرکتای دیگه هم این کارو کردن مثل کرمان موتور
این شرکت کرمان موتور هنوز وعده تحویل اسفند رو انجام نداده تازه طرح جدید فروش گذاشته اینا پول و می گیرن بجای تحویل درصد جریمه پرداخت می کنن ماشنو تو بازار آزاد میفروشن کلاهبرداری رسمی
این شرکت کرمان موتور هنوز وعده تحویل اسفند رو انجام نداده تازه طرح جدید فروش گذاشته اینا پول و می گیرن بجای تحویل درصد جریمه پرداخت می کنن ماشنو تو بازار آزاد میفروشن کلاهبرداری رسمی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
وقتی میبینند رییس جمهور هیچی نمیگه، اونا هم گرون میکنند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
بی لیاقت تر از این دولت ندیدم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ناشناس| |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟