صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد؛

دام ۱۵ ماهه‌ی ایران‌خودرو / سود ۲۰ درصدی شرکت، ضرر ۱۰۰ درصدی مردم!

ایران‌خودرو با طرح «عید تا عید» پرده از روی یک حقیقت تلخ برداشت: قیمت‌گذاری دستوری را با تورمِ سازمانی‌شده جایگزین کرد که در این طرح که بدون قرعه‌کشی و با بازه تحویل ۱۵ ماهه انجام می‌شود، مصرف‌کننده مجبور است خودرویی را بخرد که قیمت نهایی‌اش هنوز محاسبه نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۱۶۰
| |
9490 بازدید
|
۲۹

دام ۱۵ ماهه‌ی ایران‌خودرو / سود ۲۰ درصدی شرکت، ضرر ۱۰۰ درصدی مردم!

 ایران‌خودرو مرحله جدید طرح فروش مشارکت در تولید را با عنوان «عید تا عید» را آغاز کرد و ثبت‌نام این طرح شامل حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده، از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۹ خردادماه آغاز می‌شود.
 
این مرحله از فروش که بدون قرعه‌کشی، بدون اعمال محدودیت کنترل پلاک فعال و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه مهلت دارد خودروهایی نظیر تارا دستی V1، سورن پلاس دوگانه‌سوز EF7، سورن پلاس TU5P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و  دنا پلاس دستی عرضه می شود که موعد تحویل خودروها از بهمن‌ماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ تعیین شده است و با روش فروش مشارکت در تولید، قیمت خودروها به‌صورت غیرقطعی و بر اساس قیمت روز در زمان تحویل محاسبه خواهد شد و سود مشارکت ۲۰.۵ درصدی برای این طرح در نظر گرفته شده است.
 
این طرح درحالی اجرا می شود که ایران‌خودرو به جای قیمت‌گذاری دستوری عملاً به بازار آزاد اجازه داده است تا قیمت ها را دیکته کند و از آنجایی که تورم و نوسان نرخ ارز در بازه‌ی ۶ تا ۱۸ ماه آینده است و احتمالا تحویل در بهمن ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ است احتمالا قیمت نهایی خودرو جهش قابل توجهی داشته باشد . بنابراین مصرف‌کننده با پرداخت پیش‌پرداخت  یا همان سود ۲۰.۵ درصد، عملاً در حال پیش‌خرید خودرو با قیمتی است که حتی خودش نمی‌داند چقدر خواهد شد. این روش، شفافیت را می‌کشد و امکان مقایسه با قیمت‌های انحصاری را از بین می‌برد.
 
نکته قابل تامل این است که از آنجا که بازه تحویل خودروها از بهمن ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ است و این مدت زمان برای تحویل خودرویی که خط تولید آن فعال است، بسیار طولانی و غیرمنطقی است به همین جهت در این مدت ممکن است که ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت تمام‌شده‌ی خودرو در زمان تحویل، به مرز قیمت‌های بازار آزاد برسد بنابراین این طرح، مصرف‌کننده را به گروگان می‌گیرد تا در بازه زمانی نامشخص، هزینه‌های متغیر تورم را پرداخت کند.
 
البته گفته شده است که این طرح در «بدون محدودیت کنترل پلاک» است و معنای یا عدم نیاز به استعلام ثبتی پیچیده و تسهیلگری برای همه است، یا به معنای بی‌توجهی به قانون جایگزینی خودروهای فرسوده است و اگر هر کسی بتواند چندین خودروی گرانی بخرد، این طرح تبدیل به کانال جدید رانت برای دلالان می‌شود. به همین دلیل اگر نظارت دقیقی روی تعداد خودروهای قابل خرید توسط یک شخص نباشد، این «سهولت»، دست دلالان را برای خرید عمده و فروش با سود در بازار آزاد باز می‌گذارد.
 
از سویی دیگر، خودروهای ارائه شده مانند تارا، سورن پلاس، پژو ۲۰۷ جزو پرتیراژترین‌ها هستند و وقتی بزرگترین خودروساز کشور به جای اصلاح کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده، به مدل «مشارکت در تولید» پناه می‌برد، نشان‌دهنده‌ی فرار از مسئولیت‌پذیری قیمت‌گذاری است بنابراین این طرح، توجیه‌کننده‌ی کیفیت پایین است. مصرف‌کننده مجبور می‌شود برای یک خودروی با کیفیت متوسط، هم ریسک تورم را بپذیرد، هم سود شرکت را بپردازد و هم انتظار تحویل در ۱۵ ماه آینده را داشته باشد.
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طرح فروش ایران خودرو قیمت محصولات ایران خودرو قیمت 206 قیمت سمند LX سود مشارکت خودروهای فرسوده
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۹
علیرضا میرشمسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
42
پاسخ
تا به کی باید عملکرد خودرو سازهای داخلی که فشاری که به مردم می‌آورند اگر بیشتر از فشارهای دشمنان خاجی میآورند نباشد کمتر نیست، تحمل کنیم، این باصطلاح تولیدکنندگان دهه هاست که خون مردم را تو شیشه کردند و میکنند. مشکل برخورد قاطع با این موجودات کجاست، رانت است؟ مسئله قرابتی و فامیلی است یا منافع مشترک است. بخدا دیگر بس است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
تا میتونید قیمت ها را زیادتر کنید،کیفیت را هم،کم بکنید،زمان تحویل را هم ده ساله بذارید،ملت مشتاق تر در صف وامیستن،دیدم که میگم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
39
پاسخ
ولش کن تابناک
دیگه گزارش خودرویی نذار
فقط اعصاب آدم خورد میشه با خوندن این گزارشا
کسی که کاری برای اصلاح این وضعیت نمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
26
پاسخ
چرا قیمت تمام شده یک خودرو آن هم با تیراژ اینقدر تمام می شود
چرا خودرو سازان منتاژ کار که خودرو در آنطرف ارزان است و همه در آنطرف مرز بدنبال مشتری هستند اینجا مشتری هست قطره چکانی خودرو می فروشند؟؟؟ چرا فقط قیمت بنزین ارزان است و تورم بدون توجه به آن تغییر میکند ؟؟؟ دنبال کنیم به یک مافیا می رسیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
3
36
پاسخ
خوب مشتری مجبور نیست این خرید را انجام دهد . ایران خودرو بزور کسی را مجبور نمی کند که در این طرح ها شرکت کنند .‌
اطمینان داشته باشید اگر ایران خودرو امروز طرحی را اجرا کند که در آن صد هزار خودرو نامشخص را برای ۲۵ سال دیگر و بصورت نقدی پیش فروش کند بلافاصله پس از باز شدن سایت پیش فروش و ظرف کمتر از ۵ دقیقه کلیه آنها را مردم‌پیش،خرید می،کنند . وقتی که جنین است چرا ایران خودرو و دیگر خودروسازها این طرح ها را اجرا نکنند ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
به عبارت ساده تر،این تابوت سازها روی جهل مردم،حساب ویژه آیی باز کردند،به قول امیر کبیر:مملکت رعیت دانا میخواهد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
اتفاقآ مردم بخاطر عدم توان مالی و خرید نقد مجبور هستن ولی فرقش اینه با تمام دنیا که انها خودرو به تحویل همزمان قسط و مدت مشخص
میکنن
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
17
پاسخ
شرکتای دیگه هم این کارو کردن مثل کرمان موتور
این شرکت کرمان موتور هنوز وعده تحویل اسفند رو انجام نداده تازه طرح جدید فروش گذاشته اینا پول و می گیرن بجای تحویل درصد جریمه پرداخت می کنن ماشنو تو بازار آزاد میفروشن کلاهبرداری رسمی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
کرمان موتور ۲ درصد بازار هم دستش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
20
پاسخ
وام = دام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
17
پاسخ
وقتی میبینند رییس جمهور هیچی نمیگه، اونا هم گرون می‌کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
وقتی میبینند رئیس قوه قضائیه و قوه مقننه ساکت هستند اونا هم گرون میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
15
17
پاسخ
بی لیاقت تر از این دولت ندیدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
بی لیاقت تر از مردم مشتاق درصف ندیدم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
من دیدم . تمام دولت های قبل این دولت که از روز اول داره با دو قدرت اتمی و ارتش فول مجهز میجنگد اونم با جیب خالی
ناشناس
|
Sweden
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
3
32
پاسخ
لیاقت ما مردم همینه‌.‌.. دیکه چه انتظاری دارید...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
33
پاسخ
در این کشور آنچه بجایی نرسد فریاد است.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lk0
tabnak.ir/005lk0