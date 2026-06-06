هوندا آکورد پلاگین هیبرید؛ وقتی عقلانیت ژاپنی هنوز از مد نیفتاده است
در دنیایی که خودروها هر روز شبیهتر به تلفنهای همراه غولپیکر میشوند، هنوز بعضی شرکتها هستند که یادشان نرفته خودرو قبل از هر چیز باید وسیلهای برای زندگی باشد. نه ابزاری برای خودنمایی، نه اسباببازی مدیران بازاریابی و نه پروژهای برای پر کردن بروشورهای تبلیغاتی با کلمات عجیب
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به گزارش تابناک؛خودرویی که شاید هنگام ورودش به خیابان همه سرها را برنگرداند، شاید صدای موتور هشت سیلندر نداشته باشد و شاید روی دیوار اتاق نوجوانها پوسترش نصب نشود، اما وقتی چند روز با آن زندگی کنی، تازه میفهمی چرا هوندا دهههاست یکی از محترمترین نامهای صنعت خودرو باقی مانده است. آکورد PHEV خودرویی است که به جای فریاد زدن، آرام حرف میزند؛ و معمولاً آدمهایی که آرام حرف میزنند، حرفهای مهمتری برای گفتن دارند.
هوندا آکورد یکی از قدیمیترین و موفقترین سدانهای تاریخ صنعت خودرو است. خودرویی که از دهه هفتاد میلادی تاکنون میلیونها مشتری در سراسر جهان پیدا کرده و تقریباً در هر نسل توانسته تعادلی کمنظیر میان کیفیت، دوام، راحتی و کارایی ایجاد کند. در روزگاری که بسیاری از سدانهای خانوادگی یا قربانی تب شاسیبلندها شدهاند یا هویت خود را از دست دادهاند، آکورد همچنان به مسیر خودش ادامه میدهد؛ مسیری که بر پایه منطق، مهندسی و تجربه واقعی استفاده روزمره بنا شده است.
نسخه پلاگین هیبرید یا PHEV نسل جدید آکورد در حقیقت تلاش هوندا برای پاسخ دادن به یکی از مهمترین پرسشهای دنیای امروز خودرو است؛ چگونه میتوان مزایای خودروهای برقی را داشت بدون آنکه محدودیتهای آنها زندگی روزمره را دشوار کند؟
در ظاهر، آکورد PHEV همان شخصیت آشنای آکورد را حفظ کرده است. طراحی خودرو پخته، بالغ و متعادل است. اینجا خبری از خطوط اغراقآمیز، چراغهای عجیب یا جلوپنجرههایی که اندازه در ورودی ساختمان شدهاند نیست. هوندا هنوز معتقد است یک خودرو میتواند زیبا باشد بدون اینکه بخواهد هر پنج دقیقه به همه یادآوری کند چقدر خاص است.
همین موضوع شاید بزرگترین نقطه قوت طراحی آکورد باشد. خودرویی که امروز طراحی شده، اما احتمالاً ده سال بعد هم که به آن نگاه کنی، احساس نمیکنی متعلق به یک مد زودگذر بوده است.
نمای جانبی کشیده، سقف با شیب ملایم، تناسب مناسب ابعاد و خطوط نرم بدنه باعث شده خودرو شخصیتی آرام و باوقار داشته باشد. چیزی میان یک سدان اجرایی و یک خودروی خانوادگی مدرن.
در کابین نیز هوندا همان فلسفه همیشگی خود را دنبال کرده است. همه چیز منطقی، مرتب و کاربردی طراحی شده است. برخلاف برخی خودروهای امروزی که کابینشان بیشتر به فروشگاه لوازم الکترونیکی شباهت دارد، اینجا هنوز احساس میکنی داخل یک خودرو نشستهای.
نمایشگرهای دیجیتال حضور دارند، اما همه چیز را اشغال نکردهاند. دکمههای فیزیکی هنوز وجود دارند و بسیاری از عملکردهای اصلی خودرو بدون نیاز به جستوجو در منوهای پیچیده در دسترس راننده قرار میگیرند. شاید این موضوع در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما هر کسی که چند روز با خودروهای بیش از حد دیجیتالی زندگی کرده باشد، ارزش چنین رویکردی را درک میکند.
کیفیت مونتاژ کابین دقیقاً همان چیزی است که از هوندا انتظار میرود. متریال استفاده شده شاید تجمل اغراقآمیز برخی برندهای لوکس اروپایی را نداشته باشد، اما همه چیز محکم، باکیفیت و بادوام به نظر میرسد. این همان تفاوت نگاه ژاپنی و اروپایی است. اروپاییها گاهی عاشق تحت تأثیر قرار دادن مشتری هستند، اما ژاپنیها بیشتر به این فکر میکنند که خودرو ده سال بعد هم چگونه عمل خواهد کرد.
اما قلب اصلی آکورد PHEV زیر بدنه آن قرار گرفته است. جایی که سامانه پلاگین هیبرید هوندا وظیفه اصلی را بر عهده دارد.
این دقیقاً همان نقطهای است که بسیاری از کارشناسان معتقدند فناوری پلاگین هیبرید هنوز منطقیترین راهحل انتقالی بین خودروهای بنزینی و برقی محسوب میشود.
در استفاده روزانه، اگر مسافت رفتوآمد شما محدود باشد، بخش زیادی از مسیر تنها با انرژی الکتریکی طی خواهد شد. یعنی مصرف سوخت بسیار پایین، صدای کمتر و هزینههای روزمره کمتر. اما به محض آنکه مسیر طولانی شود یا شارژ باتری کاهش یابد، موتور بنزینی وارد عمل میشود و خودرو بدون هیچ محدودیتی به حرکت ادامه میدهد.
از پشت فرمان، آکورد PHEV دقیقاً همان چیزی است که از یک هوندا انتظار داری. آرام، دقیق و قابل پیشبینی.
این ماشین برای حمله به پیست مسابقه ساخته نشده است. قرار نیست رکورد نوربرگرینگ را جابهجا کند یا لاستیکهایش را در هر چهارراه قربانی هیجان لحظهای راننده کند. اما برای زندگی روزمره تقریباً همه چیز را بهدرستی انجام میدهد.
شتابگیری خودرو نیز به لطف کمک موتورهای برقی بسیار نرم و آنی است. یکی از ویژگیهای جذاب سامانههای هیبریدی مدرن همین گشتاور فوری موتورهای الکتریکی است که باعث میشود خودرو در شروع حرکت بسیار چابکتر از آن چیزی به نظر برسد که اعداد روی کاغذ نشان میدهند.
در جادههای بینشهری نیز آکورد شخصیت واقعی خود را نشان میدهد. سکوت کابین، کیفیت سواری بالا و پایداری مناسب باعث میشوند سفرهای طولانی خستهکننده نباشند. این دقیقاً همان بخشی است که سالها آکورد را به یکی از محبوبترین سدانهای خانوادگی جهان تبدیل کرده است.
اما شاید مهمترین ویژگی آکورد PHEV چیزی فراتر از اعداد و مشخصات فنی باشد.
این خودرو نماینده نوعی تفکر است که این روزها کمتر دیده میشود. تفکری که میگوید خودرو باید زندگی را آسانتر کند، نه پیچیدهتر. باید هزینهها را کاهش دهد، نه اینکه هر روز دغدغه جدیدی ایجاد کند. باید قابل اعتماد باشد، نه اینکه صاحبش دائماً نگران خرابیهای عجیب و غریب باشد.
در بازاری که بسیاری از خودروها بیش از حد به سمت نمایش و زرقوبرق رفتهاند، آکورد هنوز روی اصول قدیمی خودش ایستاده است. اصولی مانند دوام، کیفیت ساخت، مصرف سوخت پایین و راحتی استفاده.
در ایران نیز اگر روزی واردات گسترده و منطقی خودرو به شرایط پایدار برسد، چنین محصولی میتواند یکی از بهترین گزینههای ممکن برای بسیاری از خریداران باشد. البته واقعیت تلخ این است که بازار امروز خودرو در کشور ما بیشتر شبیه مسابقه قیمتهاست تا رقابت فناوریها. خودرویی که در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک سدان خانوادگی منطقی شناخته میشود، اینجا ممکن است به کالایی لوکس و دستنیافتنی تبدیل شود.
هوندا آکورد پلاگین هیبرید خودرویی است که نشان میدهد هنوز هم میتوان بدون هیاهو محصولی فوقالعاده ساخت. خودرویی که لازم نیست هر روز در شبکههای اجتماعی ترند شود تا ارزشش را ثابت کند. لازم نیست صدای اگزوزش خیابان را بلرزاند یا نمایشگرهایش تا سقف کشیده شوند تا مدرن به نظر برسد.
این خودرو یادآور دورانی است که مهندسان بیشتر از بازاریابها درباره خودرو تصمیم میگرفتند. دورانی که دوام و کیفیت مهمتر از جلوههای تبلیغاتی بود؛ و شاید به همین دلیل است که آکورد هنوز یکی از محترمترین نامهای صنعت خودرو باقی مانده است.
هوندا آکورد PHEV نه انقلابی است، نه عجیب، نه جنجالی. اما دقیقاً همین ویژگی آن را ارزشمند میکند. چون گاهی بهترین خودروها آنهایی نیستند که بلندترین صدا را دارند؛ آنهایی هستند که سالها بعد، وقتی بقیه مدها فراموش شدهاند، هنوز بیصدا و بیدردسر به مسیر خود ادامه میدهند. آکورد پلاگین هیبرید یکی از همان خودروهاست؛ یک سدان ژاپنی که در عصر شلوغ و پرادعای امروز، هنوز به عقلانیت وفادار مانده است.
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