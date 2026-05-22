فرمانده ارتش پاکستان راهی تهران شد

یک منبع دیپلماتیک در اسلام‌آباد گفت که فیلد مارشال «سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان عازم جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این منبع دیپلماتیک دقایقی قبل تایید که عاصم منیر رهسپار ایران شد و قرار است با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.‌

این بازدید همزمان با حضور سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران برای سومین روز متوالی صورت می گیرد.