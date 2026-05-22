تغییر در برگزاری امتحانات دانشگاه پیامنور
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیامنور با صدور اطلاعیهای خطاب به دانشجویان و روسای استانها و مراکز این دانشگاه، از تغییر در نحوه برگزاری آزمونهای پایان نیمسال جاری خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، برساس این اطلاعیه آزمونهای پایان نیمسال که پیشتر قرار بود به صورت یکپارچه و حضوری برگزار شوند، لغو و به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: “با احترام به تصمیم دقیق آزمونی ستاد امتحانات دانشگاه مبنی بر برگزاری آزمونهای پایان نیمسال جاری بصورت یکپارچه و حضوری، ولیکن با توجه به مشکلات و موانع منعکس شده، یکسان نبودن شرایط استانهای مختلف و نیز شرایط عمومی حاکم بر کشور که موجبات نگرانی برخی خانوادههای محترم دانشجویان گرامی را فراهم آورده است و همچنین به منظور حفظ آرامش مردم و دانشگاهیان در سراسر کشور، بنابر تصمیم مشترک ستاد امتحانات و هیأت رئیسه محترم دانشگاه در مورخ سی و یکم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، مقرر شد آزمونهای نیمسال جاری بصورت غیرحضوری برگزار شود.
این معاونت تأکید کرده است که شیوه برگزاری آزمون در مقاطع مختلف تحصیلی و برای دروس عملی، تئوری و عمومی، در روزهای آتی تصمیمگیری و اطلاعرسانی خواهد شد.
گفتنی است؛ این تغییر ناگهانی در حالی رخ میدهد که پیش از این، دانشگاه پیامنور از بر برگزاری حضوری آزمونها خبر داده بود، اما با توجه به نگرانیهای ابراز شده از سوی دانشجویان و خانوادهها و همچنین شرایط عمومی کشور، تصمیم به برگزاری غیرحضوری آزمونها گرفته شده است.