آمریکا، سفیر ایران در لبنان را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی ۹ نفر را هدف تحریم قرار می‌دهد که در میان آنها سه سیاستمدار وابسته به حزب‌الله، چهره‌هایی نزدیک به جنبش امل و همچنین یک عضو نیروهای مسلح لبنان دیده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۴۱۲۹
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افرادی را اعلام کرد که واشنگتن آنها را به همکاری با حزب‌الله و تضعیف حاکمیت لبنان متهم می‌کند؛ اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی، پیامی مستقیم به نخبگان سیاسی، اقتصادی و امنیتی لبنان است.

به گزارش الجزیره، این تحریم‌ها ۹ نفر را هدف قرار می‌دهد که در میان آنها سه سیاستمدار وابسته به حزب‌الله، چهره‌هایی نزدیک به جنبش امل و همچنین یک عضو نیرو‌های مسلح لبنان دیده می‌شود.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفت‌و‌گو با الجزیره مدعی شد که این اقدامات «هشداری» برای کسانی است که به گفته واشنگتن، در ساختار سیاسی و امنیتی لبنان به حزب‌الله کمک کرده‌اند.

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر کشورمان در لبنان را تحریم کرد.

این اقدام تازه در حالی صورت می‌گیرد که حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه دارد که به نوعی نقض آشکار آتش بس به حساب می‌آید.

