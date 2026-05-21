وزیر کشور پاکستان با عراقچی دیدار کرد

این مقام پاکستانی که امروز در وزارت خارجه کشورمان حاضر شده، روز گذشته نیز با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش تابناک؛ «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان که روز چهارشنبه برای دومین مرتبه طی روزهای گذشته به تهران سفر کرده است، امروز با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

این مقام پاکستانی که امروز در وزارت خارجه کشورمان حاضر شده، روز گذشته نیز با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران دیدار و رایزنی کرد.

در حال حاضر پاکستان نقش میانجی را در مذاکرات ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ برعهده دارد.