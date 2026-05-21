سردار کشوری جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل شد

به گزارش تابناک؛ مراسم تکریم و معارفه جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با حضور سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد. همچنین در این مراسم از خدمات سردار سرتیپ پاسدار محسن ساسانی جانشین پیشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تقدیر شد.

عبدالرحمن کشوری پیش از این مسئولیت معاونت امور انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور را برعهده داشت.