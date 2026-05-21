آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون

به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، قیمت آیفون ۱۳ با پارت‌نامبر CH و فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در بازار موبایل ۱۴۲ میلیون تومان است.

قیمت آیفون ۱۵ با مشخصات مشابه ۱۹۸ میلیون تومان است. آیفون ۱۶ پرو با پارت نامبر ZAA و فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۵۷ میلیون تومان فروخته می‌شود.

قیمت ارزان‌ترین آیفون ۱۷ در بازار به ۳۰۴ میلیون تومان رسیده است.

قیمت ردمی نوت ۱۴ پروپلاس با فضای ذخیره‌سازی ۵۱۲ گیگابایت ۸۲ میلیون تومان تعیین شده است. نسخه معمولی ردمی نوت ۱۴ با قیمت ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

خریداران گوشی شیائومی با بودجه ۳۰ میلیون تومان می‌تواند سراغ پوکو C۸۵ با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت بروند و با ۲۰ میلیون تومان نیز ردمی A۵ با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت انتخاب دیگر پیش روی آنهاست.

قیمت گلکسی S۲۵ FE با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. گلکسی A۳۶ با قیمت ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت نسخه ۱۲۸ گیگابایت گلکسی A۱۶ نیز ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. | اقتصاد 24