آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون

به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، قیمت آیفون ۱۳ با پارت‌نامبر CH و فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در بازار موبایل ۱۴۲ میلیون تومان است.

قیمت آیفون ۱۵ با مشخصات مشابه ۱۹۸ میلیون تومان است. آیفون ۱۶ پرو با پارت نامبر ZAA و فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۵۷ میلیون تومان فروخته می‌شود.

قیمت ارزان‌ترین آیفون ۱۷ در بازار به ۳۰۴ میلیون تومان رسیده است.

قیمت ردمی نوت ۱۴ پروپلاس با فضای ذخیره‌سازی ۵۱۲ گیگابایت ۸۲ میلیون تومان تعیین شده است. نسخه معمولی ردمی نوت ۱۴ با قیمت ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

خریداران گوشی شیائومی با بودجه ۳۰ میلیون تومان می‌تواند سراغ پوکو C۸۵ با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت بروند و با ۲۰ میلیون تومان نیز ردمی A۵ با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت انتخاب دیگر پیش روی آنهاست.

قیمت گلکسی S۲۵ FE با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. گلکسی A۳۶ با قیمت ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت نسخه ۱۲۸ گیگابایت گلکسی A۱۶ نیز ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.  | اقتصاد 24

قیمت روز گوشی در بازار موبایل
گوشی مدل
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 22 میلیون و 200 هزار تومان
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 21 میلیون و 900 هزار تومان
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 28 میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 37 میلیون و 600 هزار تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 44 میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 42 میلیون تومان
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 61 میلیون و 400 هزار تومان 
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 52 میلیون تومان
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 55 میلیون و 400 هزار تومان
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 72 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 86 میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 113 میلیون تومان
گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 125 میلیون و 400 هزار تومان
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 283 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 420 میلیون تومان
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) 34 میلیون و 400 هزار تومان
ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) 30 میلیون و 200 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) 37 میلیون و 600 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) 48 میلیون تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)  82 میلیون تومان
ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) 43 میلیون و 600 هزار تومان
ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) 54 میلیون تومان

ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) 

 95 میلیون و 900 هزار تومان
ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) 34 میلیون و 500 هزار تومان
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 88 میلیون تومان 
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) 20 میلیون و 800 هزار تومان
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) 36 میلیون و 400 هزار تومان
پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) 29 میلیون و 600 هزار تومان
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)

94 میلیون و 500 هزار تومان
ردمی A۵ (64 گیگابایت) 19 میلیون و 500 هزار تومان
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)

142 میلیون تومان
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)

189 میلیون و 500 هزار تومان
آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 198 میلیون تومان
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 258 میلیون تومان
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 357 میلیون  تومان
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 370 میلیون تومان 
آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) 304 میلیون تومان
آیفون ۱۷ پرو نسخه  ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 410 میلیون تومان
آیفون ۱۷ پرومکس نسخه  ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 413 میلیون تومان

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
گاهی باید مرد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تو رو قرآن مسئولین قیمتها رو بیارین پایین قیمتها رو کنترل کنید گوشی که هیچ..... ما دیگه هیچی نمیتونیم بخریم چه خوراکی چه پوشاک چه لوازم خونه هیچی هیچی نمیتونیم تهیه کنیم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
همه این گرانی ها از جنگ 12 روز به اوج رسید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
نخرید داره توافق میشه قیمتها میشه یک سوم
ناشناس
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بگو یک چهارم کنتور نداره
