آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون
به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، قیمت آیفون ۱۳ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در بازار موبایل ۱۴۲ میلیون تومان است.
قیمت آیفون ۱۵ با مشخصات مشابه ۱۹۸ میلیون تومان است. آیفون ۱۶ پرو با پارت نامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۵۷ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت ارزانترین آیفون ۱۷ در بازار به ۳۰۴ میلیون تومان رسیده است.
قیمت ردمی نوت ۱۴ پروپلاس با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۸۲ میلیون تومان تعیین شده است. نسخه معمولی ردمی نوت ۱۴ با قیمت ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
خریداران گوشی شیائومی با بودجه ۳۰ میلیون تومان میتواند سراغ پوکو C۸۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت بروند و با ۲۰ میلیون تومان نیز ردمی A۵ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت انتخاب دیگر پیش روی آنهاست.
قیمت گلکسی S۲۵ FE با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. گلکسی A۳۶ با قیمت ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت نسخه ۱۲۸ گیگابایت گلکسی A۱۶ نیز ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. | اقتصاد 24
|گوشی
|مدل
|گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|22 میلیون و 200 هزار تومان
|گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|21 میلیون و 900 هزار تومان
|گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت)
|28 میلیون و 800 هزار تومان
|گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت)
|37 میلیون و 600 هزار تومان
|گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|44 میلیون و 800 هزار تومان
|گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|42 میلیون تومان
|گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|61 میلیون و 400 هزار تومان
|گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|52 میلیون تومان
|گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|55 میلیون و 400 هزار تومان
|گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|72 میلیون و 500 هزار تومان
|گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|86 میلیون و 800 هزار تومان
|گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|113 میلیون تومان
|گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|125 میلیون و 400 هزار تومان
|گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|283 میلیون و 500 هزار تومان
|گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|420 میلیون تومان
|ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت)
|34 میلیون و 400 هزار تومان
|ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت)
|30 میلیون و 200 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت)
|37 میلیون و 600 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت)
|48 میلیون تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)
|82 میلیون تومان
|ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت)
|43 میلیون و 600 هزار تومان
|ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت)
|54 میلیون تومان
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)
|95 میلیون و 900 هزار تومان
|ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|34 میلیون و 500 هزار تومان
|پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|88 میلیون تومان
|ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت)
|20 میلیون و 800 هزار تومان
|پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|36 میلیون و 400 هزار تومان
|پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|29 میلیون و 600 هزار تومان
|پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|
94 میلیون و 500 هزار تومان
|ردمی A۵ (64 گیگابایت)
|19 میلیون و 500 هزار تومان
|آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|
142 میلیون تومان
|آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|
189 میلیون و 500 هزار تومان
|آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|198 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|258 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|357 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|370 میلیون تومان
|آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت)
|304 میلیون تومان
|آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|410 میلیون تومان
|آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|413 میلیون تومان