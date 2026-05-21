حضور احسان حدادی و کفاشیان در تجمع گرگان

احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی و علی کفاشیان عضو هیات رئیسه این فدراسیون در معیت استاندار گلستان در اجتماع شبانه مردم گرگان در شامگاه چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه شرکت کردند.
به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، به همراه احسان حدادی، رئیس فدراسیون دوومیدانی و اعضای هیئت‌رئیسه این فدراسیون، در اجتماع پرشور مردم گرگان در حمایت از انقلاب و کشور حضور یافتند.

این حضور با هدف اعلام همبستگی مسئولان استانی و جامعه ورزشی با آرمان‌های انقلاب اسلامی صورت گرفت.

احسان حدادی و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون دوومیدانی که به منظور پیگیری امور ورزشی در استان گلستان حضور دارند، در کنار استاندار گلستان در این گردهمایی مردمی حاضر شدند.

این اجتماع در مرکز استان گلستان با استقبال گسترده شهروندان برگزار شد و حاضران بار دیگر بر حمایت از ارزش‌های ملی و انقلابی تأکید کردند.

حدادی در حاشیه این مراسم و در بازدید از موکب‌های دور میدان شهرداری گرگان گفت: یک زمانی ما ورزشکاران پرچم قهرمانی را برای کشورمان به ارمغان می‌آوردیم و امروز این مردم قهرمان پرچم کشور را بالا نگه داشتند.

 
 
 
