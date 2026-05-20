روبایکوف: آمریکا و اسرائیل، ایران را تحریک میکنند
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در مصاحبهای با خبرگزاری «تاس» عنوان کرد: «افرادی که سعی در گمانهزنی در مورد مسئله هستهای ایران دارند، در واقع هر کاری میکنند تا تهران را به انجام اقدامات شدید از جمله خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) تحریک کنند.»
معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: «ایالات متحده، اسرائیل و متحدانشان سپس نفس راحتی خواهند کشید زیرا در این صورت، تمام اقدامات نادرست آنها از جمله اقدامات مربوط به مانعتراشی در همکاری سازنده و معنادار بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، فورا به فراموشی سپرده خواهد شد. آنها قصد ندارند به خاطر اقدامات خود پاسخگو باشند.»
او با بیان اینکه بمباران هدفمند تاسیسات هستهای در ایران موجب شد که انجام فعالیتهای راستیآزمایی توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این کشور «غیرممکن» شود، گفت: «آمریکا و اسرائیل از تضمین عدم از سرگیری حملات خودداری کردند و این نشان داد که آنها به انجام اقدامات خودسرانه ادامه خواهند داد و عمدا عملکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تضعیف میکنند. در نتیجه، ماجراجویی ضد ایرانی نه تنها یک چالش، بلکه حمله مستقیم به انپیتی و مبانی آن است.»
ریابکوف تصریح کرد: «طبیعتا ما از نزدیک تمام اطلاعات دریافتی را در مورد اینکه چگونه، تحت پوشش یک تهدید خیالی ناشی از ایران، تعدادی از متحدان واشنگتن در میان کشورهای غیرهستهای تحت انپیتی شروع به جستوجوی روزنهها و منافذی در این پیمان میکنند که به آنها اجازه میدهد از محدودیتهای مجاز فراتر روند و به خود در رعایت تعهدات عدم اشاعه خود آزادی عمل دهند، رصد و بررسی میکنیم. ما فرض میکنیم که چنین رویکردهایی مشمول تجزیه و تحلیل فعال و دقیق توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود که بهطور عینی موارد زیادی را باید در نظر بگیرد. یادآور میشوم که وخامت اوضاع با مشارکت و تایید کشورهای متحد آمریکا در حال وقوع است.»
این دیپلمات روسی ضمن آنکه ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران در حال بررسی خروج از انپیتی است را «نامناسب و بیاساس» خواند، اظهار کرد: «ما ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران در حال بررسی یا حتی کار بر روی موضوع خروج از انپیتی است را بیاساس و نامناسب میدانیم و چنین سیگنالهایی از سوی رهبری ایران دریافت نشده است. بر عکس، بهرغم تجاوز و حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات زیرساخت انرژی هستهای ایران تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تهران همچنان به تعهدات خود ذیل این معاهده پایبند است و مرتبا تعهد صادقانه خود را به همکاری سازنده با آژانس در چارچوب توافق جامع پادمان فعلی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تایید میکند. طرف ایرانی همچنین از همین موضع در یازدهمین کنفرانس بازنگری انپیتی که در حال حاضر به کار خود ادامه میدهد، صحبت میکند.»
سرگئی ریابکوف در ادامه بیان کرد: «توافق هستهای سال ۲۰۱۵ بهطور موثر نگرانیهای قبلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد تهران را برطرف کرد و یک چارچوب راستیآزمایی با عمق و شدت بیسابقه ایجاد کرد که بهطور قابل اعتمادی عدم وجود تهدید اشاعه هستهای را تضمین میکرد. طبیعتا، چنین روندی بهطور قابلتوجهی مانع همه کسانی شد که امروز از تهدید هستهای ناموجود از سوی ایران سود میبرند.»
وی افزود: «تجربه برجام بهوضوح نشان داده است که با اراده دیپلماتیک لازم، میتوان در مورد مشکلات به ظاهر لاینحل به توافق رسید.»
معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: «اکنون، بیش از هر زمان دیگری، لازم است که جستوجوی راهحلهای مذاکرهای ممکن را تسریع کنیم تا هرگونه سوءظن و تعصب بیاساس در مورد انرژی هستهای صلحآمیز ایران را بر اساس قوانین بینالمللی و با در نظر گرفتن منافع مشروع ایران از بین ببرد.»
او به نقش احتمالی روسیه در این مسیر پرداخت و گفت: «روسیه آماده است تا تمام کمکهای ممکن را برای حل این مسئله ارائه دهد، همانطور که طرفین به خوبی میدانند. ما هرگز خدمات خود را تحمیل نکردهایم و قصد انجام این کار را هم نداریم اما در صورت درخواست، دست یاری دراز خواهیم کرد. روسیه همیشه متعهد به یافتن راهحلها منحصرا در سطح سیاسی و دیپلماتیک بوده و است. ما از تلاشهای واشنگتن و تهران برای از سرگیری روند مذاکرات استقبال میکنیم و نقش فعال طرف پاکستانی در تثبیت اوضاع و ایجاد شرایط برای حرکت به سمت صلح پایدار را مورد توجه قرار میدهیم.»
ریابکوف در پایان با اشاره به هرگونه اقدام احتمالی آمریکا در حوزه آزمایشهای هستهای گفت: «در هر صورت، وضعیت فعلی ایجاب میکند که زیرساختهای ملی ما در صورت اقدام ایالات متحده برای آزمایشهای هستهای تمامعیار، آماده باشند. ما تایید میکنیم که اگر هر کشوری آزمایشهای هستهای انجام دهد، ما بهطور مناسب و متناسب پاسخ خواهیم داد.»