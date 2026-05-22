یادش به خیر ۷ اسفند ۱۳۵۷؛ آمریکا میخواهد نیروی نظامی به خلیج فارس بفرستد/نفت خاورمیانه منافع ملی ماست!
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، چندی پیش در دوم اسفند ۱۴۰۴ چندروز پیش از آنکه سومین جنگ تحمیلی استعمار بینالمللی علیه ایران و جبهه مقاومت آغاز شود، یکی از صفحات تاریخ ایران و آمریکا را مرور کردیم؛۲۱ دیماه ۱۳۵۷ و اینکار را با استفاده از صفحه اول روزنامه اطلاعات انجام دادیم.
* «یادش به خیر ۲۱ دی ۵۷؛ اعزام ناو و جنگندههای F15 به خلیج فارس»
همانطور که تیتر آنمطلب و یادآوری نشان میدهد، مساله، همان موضوع تکراری همیشگی اعزام ناوهای انگلیسی و از یکجای تاریخ به بعد ناوهای آمریکایی به خلیج فارس بود.
اعزام ناوهای استعمارگران به خلیج فارس، همیشه برای عدهای مساله بوده اما برای رهبر بزرگی مثل امام خمینی (ره) که گفت ناو آمریکایی را بزنید، اتفاق خاصی نبوده است. به هرحال اینتهدید تکراری همیشه دستاویز جهانخواران بوده و هنوز هم هست.
اینبار هم قصد داریم صفحه اول دیگری از روزنامه اطلاعات را با همینموضوع تکراری مرور کنیم؛ دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۵۷. یعنی کمتر از دوماه بعد از همان ۲۱ دی ۵۷ که قرار بود آمریکا به خلیج فارس بیاید. اما در مطلب مربوط به ۷ اسفند، علاوه بر تهدید و خط و نشان، صحبت از ارتباط سازنده و خوب با رژیم آیتالله خمینی هم هست!
در ادامه مشروح اینمطلب را در تاریخ یادشده روزنامه اطلاعات میخوانیم:
برای حفظ ثبات و ایجاد حضور نظامی
آمریکا میخواهد به خلیج فارس نیروی نظامی بفرستد!
واشنگتن – یونایتدپرس – دولت آمریکا سرگرم بررسی ایجاد «حضور نظامی» و از جمله استقرار نیرو در خلیج فارس است و در اینمورد با دوستان خود در اینمنطقه آماده گفتگو است.
شلزینگر وزیر انرژی آمریکا که اینمطلب را اعلام کرده است میگوید هارولد براون وزیر دفاع آمریکا درباره شدتبخشیدن به نقش آمریکا در حفظ ثبات در منطقه با عربستان سعودی گفتگو کرده است.
برنامهای در مورد اعزام نیروی نظامی آمریکا به منطقه باید انعطافپذیر بوده و با نیازهای ملل منطقه دمساز باشد بگفته او آمریکا منافع حیاتی در منطقه خلیج فارس دارد. لذا اینکشور باید طوری عمل کند که اینمنافع را حفظ کند، حتی اگر حفظ اینمنافع متضمن حضور نظامی باشد.
وی به خبرنگاران بیبیسی گفته است: مساله حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس تحت بررسی است و با دولتهای ذینفع مورد بحث قرار گرفته است و اینامر پرسنل نظامی را نیز در بر میگیرد. اعزام نیرو شامل واحدهای ضربتی نیروی زمینی نیز میشود.
مقامهای آگاه گفتهاند دولت آمریکا برای حضور نظامی خود در منطقه به تدابیر دیگری نیز دست زده است ازجمله افزایش قدرت ناوگان خود و حضور دایمی اینناوگان در اقیانوس هند و به دست آوردن تسهیلات بندری بیشتر، اعزام ناوهای نوع جدید و ازجمله ناوهایی که تفنگداران را پیاده کنند و استقرار هواپیماهایی که تفنگداران را به سرعت جابهجا کنند و نشان دادن قدرت خود در منطقه از راه تمرینهای آموزشی و سایر تمهیدات از آنجملهاند.
در ضمن، هارولد براون وزیر دفاع آمریکا گفته است شوروی قدرت نظامی خود را از نقاط آشوبزده جهان ازجمله در خاورمیانه و آسیای جنوبخاوری نشان میدهد به گفته وی شوروی آشکارا از اینقدرتنمایی استفاده میکند.
براون افزوده است: «ما با اقدامهای مناسبی ازجمله اقدام نظامی در مناطقی که منافع حیاتی داریم با آنها مواجه خواهیم شد.»
وقتی خبرنگار از براون پرسید چگونه خطر جدی ایجاد میشود گفت «حفظ جریان نفتی از خاورمیانه بروشنی جزء منافع ملی ماست.»
براون با آنکه صراحتا شوروی را در زدوخورد بین دوطرف مقصر ندانست اما گفت: شورویها بوضوح نشان دادهاند که میخواهند در آبهای خاورمیانه ماهی بگیرند و در مورد زد و خورد مرزی چین و ویتنام براون گفت نقل و انتقالات عمده نظامی از جانب شوروی بعمل نیامده است، اما رویارویی احتمالی چین و شوروی را مردود ندانست.
وی گفت برخورد چین و ویتنام اگر به درگیری نظامی چین و شوروی منجر شود خیلی جدی و خیلی نامنتظره است و قطعا به سود آمریکا و صلح جهان نخواهد بود.
براون گفت: آمریکا اطمینان دارد که با هواداران آیتالله خمینی در ایران به مناسبات دوستانهای دست خواهد یافت اما کمک آمریکا به رژیم تازه را در مورد سرکوب مخالفان چپ تکذیب کرد و گفت آمریکا داوطبانه کاری را که از او خواسته نشده است انجام نخواهد داد.