پیام تهدیدآمیز عربستان برای عراق

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ رسانه عرب زبان السومریه نوشت: رادیو مونت کارلو بین‌المللی از تحرکات سیاسی فشرده علی الزبیدی، نخست‌وزیر عراق، در تلاش برای خنثی‌سازی یک بحران امنیتی و دیپلماتیک خبر داد.

وی با آغاز رایزنی‌های حساس با نیروهای «چارچوب شیعی» برای بازسازی ساختار حشد شعبی و گروه‌های مسلح، در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای متعاقب حملات پهپادی به عربستان سعودی، کویت و امارات، چنین اقداماتی را انجام می‌دهد.

طبق اطلاعات دریافتی، وضعیت تحت فشار آمریکا شکل می‌گیرد که از دولت می‌خواهد برای برخورد با گروه‌ها و خلع سلاح آنها از نیروی نظامی استفاده کند، در حالی که الزیدی و نیروهای چارچوب شیعی گزینه راه‌حل گفت‌وگویی را در چارچوب یک فرآیند جامع آشتی ملی برای جلوگیری از درگیری مسلحانه در پیش گرفته‌اند.

مرکز ثقل این راه‌حل پیشنهادی، ایجاد «وزارت امنیت فدرال» است که شامل نیروهای حشد شعبی، سرویس مبارزه با تروریسم و سایر تشکیلات می‌شود. به گفته رادیو مونت کارلو، این ساختار جدید منجر به انحلال سازمان حشد شعبی، برچیده شدن گروه‌های مختلف آن و ادغام اعضایشان در نهادهای رسمی خواهد شد.

در تحولی مرتبط، فاش شد که دولت عراق پیامی از عربستان سعودی دریافت کرده است که در آن تهدید شده ائتلافی عربی متشکل از عربستان سعودی، کویت، اردن، امارات و بحرین برای انجام حملات هوایی با هدف قرار دادن رهبران و اردوگاه‌های گروه‌های عراقی تشکیل خواهد شد.

یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
0
پاسخ
باوجودایران مقتدرکنارعراق؛ ائتلافرعربستان واردن وکویت وقطرجرئت حمله به عراق را نداشته ونخواهندداشت؛ پس بهتره عقلشون را بکاربگیرندتا تاج وتختشان را ازدست ندهند.
