گروه 7: جنگ علیه ایران باید سریعتر متوقف شود

منابع آگاه از گفت و گوهای پشت درهای بسته در جریان نشست دو روزه گروه 7، خبر دادند نمایندگان کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و همچنین کمیسیون اروپا به طور مشترک نگرانی خود را درباره تاثیر جنگ با ایران بر اقتصاد جهانی مطرح کردند.
گروه 7: جنگ علیه ایران باید سریعتر متوقف شود

وزرای دارایی کشورهای عضو گروه هفت در نشست اخیر خود در پاریس به اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده هشدار دادند که ادامه جنگ علیه ایران می تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد اروپا به همراه داشته باشد و باید هر چه سریعتر متوقف شود.

 به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر این اساس، وزرای دارایی کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و ایالات متحده، در نشستی دو روزه در روزهای دوشنبه و سه شنبه، بر ناترازی تجاری، مبارزه با جرایم مالی و تنظیم الگوهای جدید هوش مصنوعی تاکید کردند.

در آغاز نشست، یک مقام وزارت دارایی فرانسه، اعلام کرد که آمریکا و اروپا دیدگاه های متفاوتی نسبت به تاثیرات اقتصادی جنگ در خاورمیانه دارند. 

 منابع آگاه از گفت و گوهای پشت درهای بسته در جریان نشست دو روزه گروه 7، خبر دادند نمایندگان کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و همچنین کمیسیون اروپا به طور مشترک نگرانی خود را درباره تاثیر جنگ با ایران بر اقتصاد جهانی مطرح کردند.

در این نشست تاکید شده است که درگیری ها باعث افزایش شدید قیمت نفت در اتحادیه اروپا شده است و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داده است؛ موضوعی که می تواند در نهایت به یک بحران جدی غذایی نیز منجر شود.

وزرای اروپایی در این گفت و گوها از آمریکا خواسته‌اند برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی در قاره اروپا، مسیر کاهش تنش ها در خاورمیانه را در پیش بگیرد.

وزیر دارایی فرانسه که ریاست نشست را بر عهده داشت اظهار کرد تنها اروپایی ها نیستند که این گونه فکر می کنند. ما فکر می کنیم جنگ علیه ایران باید به سرعت متوقف شود. ما می دانیم تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد و پیامدهای اقتصادی این بحران ژئوپولیتیکی حل خواهد شد.

وزیر دارایی آلمان نیز تصریح کرد ما مسئول این جنگ نیستیم، اما تبعات آن به آلمان رسیده و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. ما بار دیگر موضع خود را بیان می کنیم: ما خواستار پایان سریع این جنگ هستیم، ما خواستار یک راهکار از طریق گفت و گو هستیم و می خواهیم تنگه هرمز باز بماند.

اما اسکات بسنت بار دیگر از شرکای اروپایی خود خواست تا گام های لازم برای ایفای نقش در این نبرد اقتصادی علیه ایران را بردارند از جمله با اعمال تحریم های بیشتر.

در پایان نشست نیز وزیر دارایی ایتالیا نسبت به امضای یک توافق صلح در خاورمیانه ابراز امیدواری کرد با وجود آنکه مذاکرات بین آمریکا و ایران همچنان در جریان است.

در این نشست همچنین نمایندگانی از کشورهای دیگر از جمله برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، برزیل و کنیا حضور داشتند؛ در شرایطی که هفت اقتصاد بزرگ جهان به دنبال ایجاد شراکت‌های جدید در بحبوحه تنش‌ها درباره موضوعاتی از جمله جنگ علیه ایران و اعمال فشار بر روسیه در ارتباط با اوکراین هستند.

 دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را متوقف کرده است. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که گفته می‌شود تهران یک پیشنهاد صلح به واشنگتن ارسال کرد و اکنون «احتمال بسیار خوبی» برای دستیابی به توافقی جهت محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد.

با این حال، سایر کشورهای گروه هفت ابراز نارضایتی کرده‌اند که واشنگتن و اسرائیل بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و احتمال بسته‌شدن تنگه هرمز، یک آبراه حیاتی برای بازارهای انرژی، به ایران حمله کرده‌اند.

سوریه و اوکراین نیز در بخش‌هایی از این گفت‌وگوها شرکت کردند که حکایت از تمرکز گروه هفت بر ثبات کشورهایی است که برای امنیت منطقه‌ای و جهانی حیاتی تلقی می‌شوند.

به منظور گسترش شراکت‌های بین‌المللی در زمانی که اتحادهای سنتی مورد تردید قرار گرفته‌اند، مقامات برزیل، هند و کره جنوبی نیز در این نشست حضور داشتند. 

برچسب ها
گروه هفت گروه 7 ایران اروپا آمریکا امنیت منطقه ای
