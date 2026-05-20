صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امارات و فرانسه قرارداد دفاعی امضا کردند

در جریان سفر رسمی وزیر دفاع امارات به فرانسه، ۲ کشور یک قرارداد دفاعی جدید امضا کردند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۵۱
| |
2100 بازدید
امارات و فرانسه قرارداد دفاعی امضا کردند

در بیانیه‌ وزارت دفاع امارات در رسانه اجتماعی ایکس آمده است: ۲ طرف همچنین یک قرارداد همکاری دفاعی امضا کردند که نشان دهنده عمق روابط دوجانبه و تعهد مشترک برای پیشبرد همکاری‌های نظامی و دفاعی بین امارات و فرانسه است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این بیانیه آمده است: ۲ طرف در مورد راه‌های تقویت روابط دفاعی و استراتژیک بین دو کشور دوست گفت وگو کردند.

توافق دفاعی امارات و فرانسه در میان تنش های منطقه ای انجام می شود.

وزارت دفاع امارات متحده عربی عصر یکشنبه در بیانیه‌ای ادعا کرد پدافند هوایی این کشور با سه پهپاد که از سمت مرزهای غربی وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، مقابله کرد.

این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود مدعی شد: ۲ مورد با موفقیت خنثی شدند، در حالی که سومی به یک ژنراتور برق در خارج از نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفره برخورد کرد.

وزارتخانه یادشده تأکید کرد تحقیقات برای شناسایی عاملان این حملات پهپادی در حال انجام است و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

فرانسه و امارات سابقه همکاری نظامی دارند که با یک پیمان دفاعی مشترک در سال ۱۹۹۵، تقویت شده است.

در دسامبر ۲۰۲۱، ۲ کشور قراردادی ۱۹ میلیارد دلاری برای تأمین ۸۰ فروند جنگنده رافائل مدل اف ۴ به امارات امضا کردند.

امارات همچنین موافقت کرد که ۱۲ فروند بالگرد نظامی کاراکال از ایرباس خریداری کند، اگرچه ابوظبی بعداً در ماه مه ۲۰۲۳ سفارش بالگرد را لغو کرد.

امارات میزبان بزرگترین حضور نظامی فرانسه در خاورمیانه است و نیروهای فرانسه در پایگاه هوایی الظفره مستقر هستند.

تخمین زده می‌شود که فرانسه ۷۵۰ تا ۹۰۰ نیروی نظامی در این کشور دارد. هواپیماهای رافائل فرانسه در پایگاه الظفره در نزدیکی ابوظبی مستقر هستند.

اما این همکاری اخیراً با مشکلاتی روبرو شده است.

ماه گذشته، روزنامه فرانسوی لا تریبون گزارش داد که امارات از پیشنهاد تأمین مالی مشترک توسعه جنگنده رافائل اف ۵ انصراف داده و وزارت دفاع فرانسه هزینه کامل این برنامه را بر عهده گرفته است.

پاریس امیدوار بود که حمایت عمده امارات را برای برنامه نسل بعدی رافائل اف ۵ که پیش‌بینی می‌شود تقریباً ۵.۷ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، به دست آورد و انتظار می رفت ابوظبی تا چهار میلیارد دلار از هزینه توسعه آن را پوشش دهد.

اما طبق این گزارش، مذاکرات در اواخر سال ۲۰۲۵ پس از بروز اختلافات در جریان سفر ماه دسامبر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به ابوظبی از هم پاشید.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فرانسه امارات خاورمیانه قرارداد
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سایه تندرو‌ها بر سر اختلافات تهران و غرب /سقف قرارداد در فوتبال؟ / تطبیق جامعه‌شناسانه اغتشاشات ایران و فرانسه
اعلام حمایت کامل ماکرون از رئیس جدید امارات
فرانسه از امارات گازوئیل وارد می‌کند
نشست مجازی چهارجانبه بایدن با اسرائیل، امارات و هند
محور مذاکرات بایدن با سران امارات، مصر، اردن و قطر
قرارداد ۱۷ میلیارددلاری آمریکا با ۳ کشور عربی!
امارات: دیگر به پایگاه آمریکا نیاز نداریم
ماکرون به منطقه خاورمیانه سفر می‌کند
سفر دو مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خاورمیانه
فابیوس راهی امارات و عربستان می‌شود
امضای توافق ۵۳ میلیون دلاری شرکت اسرائیلی با امارات
بیانیه مشترک وزرای خارجه انگلیس و فرانسه
کابوس جدید ترامپ در خاورمیانه!
جزئیات جدید از قرارداد مبهم ایران‌خودرو و پژو
غرامت هنگفت دریافتی از پژو سهم کیست؛ ایران خودرو یا مردم؟!+ویدیو
پمپئو با وزیر خارجه امارات دیدار کرد
لاوروف به قطر، عربستان، کویت و امارات می‌رود
ترکیه: امارات خاورمیانه را به هرج ‌و مرج کشانده ‌است
فرانسه به دنبال بازگشت به خاورمیانه
قراردادهای 15 میلیارد دلاری چین و فرانسه امضاء شد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lOt
tabnak.ir/005lOt