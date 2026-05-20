امارات و فرانسه قرارداد دفاعی امضا کردند

در جریان سفر رسمی وزیر دفاع امارات به فرانسه، ۲ کشور یک قرارداد دفاعی جدید امضا کردند.

در بیانیه‌ وزارت دفاع امارات در رسانه اجتماعی ایکس آمده است: ۲ طرف همچنین یک قرارداد همکاری دفاعی امضا کردند که نشان دهنده عمق روابط دوجانبه و تعهد مشترک برای پیشبرد همکاری‌های نظامی و دفاعی بین امارات و فرانسه است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این بیانیه آمده است: ۲ طرف در مورد راه‌های تقویت روابط دفاعی و استراتژیک بین دو کشور دوست گفت وگو کردند.

توافق دفاعی امارات و فرانسه در میان تنش های منطقه ای انجام می شود.

وزارت دفاع امارات متحده عربی عصر یکشنبه در بیانیه‌ای ادعا کرد پدافند هوایی این کشور با سه پهپاد که از سمت مرزهای غربی وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، مقابله کرد.

این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود مدعی شد: ۲ مورد با موفقیت خنثی شدند، در حالی که سومی به یک ژنراتور برق در خارج از نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفره برخورد کرد.

وزارتخانه یادشده تأکید کرد تحقیقات برای شناسایی عاملان این حملات پهپادی در حال انجام است و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

فرانسه و امارات سابقه همکاری نظامی دارند که با یک پیمان دفاعی مشترک در سال ۱۹۹۵، تقویت شده است.

در دسامبر ۲۰۲۱، ۲ کشور قراردادی ۱۹ میلیارد دلاری برای تأمین ۸۰ فروند جنگنده رافائل مدل اف ۴ به امارات امضا کردند.

امارات همچنین موافقت کرد که ۱۲ فروند بالگرد نظامی کاراکال از ایرباس خریداری کند، اگرچه ابوظبی بعداً در ماه مه ۲۰۲۳ سفارش بالگرد را لغو کرد.

امارات میزبان بزرگترین حضور نظامی فرانسه در خاورمیانه است و نیروهای فرانسه در پایگاه هوایی الظفره مستقر هستند.

تخمین زده می‌شود که فرانسه ۷۵۰ تا ۹۰۰ نیروی نظامی در این کشور دارد. هواپیماهای رافائل فرانسه در پایگاه الظفره در نزدیکی ابوظبی مستقر هستند.

اما این همکاری اخیراً با مشکلاتی روبرو شده است.

ماه گذشته، روزنامه فرانسوی لا تریبون گزارش داد که امارات از پیشنهاد تأمین مالی مشترک توسعه جنگنده رافائل اف ۵ انصراف داده و وزارت دفاع فرانسه هزینه کامل این برنامه را بر عهده گرفته است.

پاریس امیدوار بود که حمایت عمده امارات را برای برنامه نسل بعدی رافائل اف ۵ که پیش‌بینی می‌شود تقریباً ۵.۷ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، به دست آورد و انتظار می رفت ابوظبی تا چهار میلیارد دلار از هزینه توسعه آن را پوشش دهد.

اما طبق این گزارش، مذاکرات در اواخر سال ۲۰۲۵ پس از بروز اختلافات در جریان سفر ماه دسامبر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به ابوظبی از هم پاشید.