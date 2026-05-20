مصوبه جدید قیمت چای+جزییات

بر اساس مصوبه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، از این پس قیمت انواع چای قابل عرضه در بازار به صورت ادواری اعلام خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، تشکل‌های مربوطه موظف شدند در چارچوب ضوابط هیئت تنظیم و تثبیت قیمت‌ها و با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت انواع چای قابل عرضه در بازار را به صورت دوره‌ای تعیین و اعلام کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همچنین مقرر شد برای کنترل و مدیریت قیمت چای، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهیدات لازم را در راستای رفع موانع و مشکلات اعمال کنند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی درباره افزایش قیمت چای در بازار، مهمترین دلایل این افزایش از سوی سازمان چای کشور و تشکل‌های فعال در زمینه تولید و عرضه چای اعلام شده است که عبارتند از: افزایش قیمت مصوب خرید تضمینی برگ سبز چای، افزایش قیمت اقلام بسته‌بندی، افزایش هزینه‌های حمل تا مبادی ورودی کشور و هزینه‌های حمل داخلی، مشکلات مربوط به تأمین و تخصیص ارز به چای پس از اجرای اصلاح سیاست ارزی، و کاهش تولید چای داخلی در سال گذشته به دلیل خشکسالی است.